У лікувальних закладах Миколаєва, який ворог бомбить і обстрілює практично безперервно, налічується майже 300 поранених городян. Про це повідомила глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

– Вранці 26 серпня в миколаївських лікарнях знаходилися 292 поранених після атаки окупантів на Миколаїв. Ще 130 постраждалих напередодні отримали допомогу амбулаторно, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що вчора, 25 серпня, під удари російської артилерії потрапили населені пункти Миколаївського і Баштанского районів. Обстріли зафіксовані в Галицинівській, Широківській та Березнегуватській громадах.

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Анна Замазєєва висловила щиру подяку високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя і здоров’я українців.

Джерело: Николаевские новости