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В результате непрерывных обстрелов: в больницах Николаева почти триста раненых горожан

26 августа 2022, 13:17
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
хирург
Источник: Depositphotos

В лечебных заведениях Николаева, который враг бомбит и обстреливает практически беспрерывно, насчитывается почти 300 раненых горожан. Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

— Утром 26 августа в николаевских больницах находились 292 раненых после атак оккупантов на Николаевщину. Еще 130 пострадавших накануне получили помощь амбулаторно, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что вчера, 25 августа, под удары российской артиллерии попали населенные пункты Николаевского и Баштанского районов. Обстрелы зафиксированы в Галицыновской, Широковской и Березнеговатской общинах.

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Анна Замазеева выразила искреннюю благодарность высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье украинцев.

Источник: Николаевские новости

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Війна в Україні Лікарні Николаев Миколаївська область Ракетные удары России статистика
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