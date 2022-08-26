В лечебных заведениях Николаева, который враг бомбит и обстреливает практически беспрерывно, насчитывается почти 300 раненых горожан. Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

— Утром 26 августа в николаевских больницах находились 292 раненых после атак оккупантов на Николаевщину. Еще 130 пострадавших накануне получили помощь амбулаторно, – говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера, 25 августа, под удары российской артиллерии попали населенные пункты Николаевского и Баштанского районов. Обстрелы зафиксированы в Галицыновской, Широковской и Березнеговатской общинах.

Сейчас смотрят

Анна Замазеева выразила искреннюю благодарность высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье украинцев.

Источник: Николаевские новости