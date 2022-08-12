Медики Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова спасли жизнь раненому бойцу ВСУ, который получил тяжелое ранение в голову.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил врач-отоларинголог больницы Анатолий Бакаев.
— Вражеская пуля остановилась под основанием черепа. Наши хирурги блестяще выполнили ее эндоназальное эндоскопическое удаление, — рассказал Анатолий Бакаев.
И уточнил, что речь идет о заведующем отделением отоларингологии №1 больницы Мечникова Ярославе Соколенко и заведующем кафедрой отоларингологии Днепровского государственного медуниверситета, профессоре Александре Ковтуненко.
Отмечается, что операция была выполнена на медицинском оборудовании, которое соответствует мировым стандартам.
По словам Анатолия Бакаева, сейчас пациент быстро поправляется, у него хорошее настроение и он искренне благодарен сотрудникам клиники за свое спасение.
Источник: Анатолий Бакаев