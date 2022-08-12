Медики Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова спасли жизнь раненому бойцу ВСУ, который получил тяжелое ранение в голову.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил врач-отоларинголог больницы Анатолий Бакаев.

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— Вражеская пуля остановилась под основанием черепа. Наши хирурги блестяще выполнили ее эндоназальное эндоскопическое удаление, — рассказал Анатолий Бакаев.

Будет жить! Медики Днепра извлекли пулю из черепа нашего бойца с помощью эндоскопа / 3 images

И уточнил, что речь идет о заведующем отделением отоларингологии №1 больницы Мечникова Ярославе Соколенко и заведующем кафедрой отоларингологии Днепровского государственного медуниверситета, профессоре Александре Ковтуненко.

Отмечается, что операция была выполнена на медицинском оборудовании, которое соответствует мировым стандартам.

По словам Анатолия Бакаева, сейчас пациент быстро поправляется, у него хорошее настроение и он искренне благодарен сотрудникам клиники за свое спасение.

Источник: Анатолий Бакаев