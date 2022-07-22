Медики больницы Св. Николая Первого медобъединения Львова спасли жизнь 17-летнего Павла из села Долина Донецкой области. Парень подобрал бутылку с земли, чтобы выбросить ее в мусорную корзину. Но за долю секунды раздался взрыв. Стеклотара оказалась заминированной.

Об этом случае сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

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— В разгар войны Павел остался один в родном селе. Отец пошел защищать страну на фронт, а маму с младшим братом оккупанты насильно вывезли в Россию, — сообщили медики.

Когда в дом попала ракета, парень перебрался скрываться от обстрелов в Святогорскую Лавру. Там помогал местным жителям и украинским военным.

В один из таких дней подобрал бутылку с земли, чтобы выбросить ее в мусорную корзину. Но за долю секунды раздался взрыв. Предмет был заминирован.

Пришел в себя Павел только во Львове. В больницу Св. Николая его доставили эвакуационным поездом. Состояние крайне тяжелое: ушиб легких, разрыв мягких тканей кисти и предплечья правой руки, массивная травма правого бедра и инфекционное осложнение.

Больше недели специалисты отделения анестезиологии и интенсивной терапии, его заведующий Ярема Безноско и анестезиолог Роман Корниенко, боролись за жизнь парня в отделении реанимации.

Затем врачи хирургического отделения, его заведующий Дмитрий Грицак и хирурги Михаил Лопадчак и Лариса Шевченко, продолжили дальнейшее лечение ран. Самая тяжелая из них — разрыв мягких тканей кисти правой руки, которой Павел подобрал бутылку.

По мере заживления конечности, с парнем начал активно работать специалист отделения реабилитации — старший детский физиотерапевт Сергей Худа.

Успехи парня невероятные: Павел уже сам снова застегивает пуговицы и частично разгибает пальцы. По словам врачей, чтобы полностью выпрямить ладонь, нужен еще как минимум месяц ежедневных занятий.

А пока Павел добросовестно выполняет все упражнения, не теряет веры, мечтает стать военным и точно знает: Донбасс — это его дом, Донбасс — это Украина.

Источник: 1 МО Львов

Фото: 1 МО Львов