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Ретрансплантация впервые во Львовской области: мальчику успешно сделали пересадку почки во второй раз

5 июля 2022, 19:08
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операция ЗСДМЦ

Михаилу из Кривого Рога во второй раз пересадили почку. В первый раз донором для сына, которому тогда было всего 1,5 года, стал отец. Сейчас Михаилу трансплантировали почку матери: почка отца спустя 12,5 лет перестала нормально работать.

В начале июня молодого человека на эвакуационном поезде доставили во Львов из Днепра, где он находился на лечении. Его состояние было тяжелым: выраженный отечный синдром, высокий показатель креатинина, мочевины, низкий гемоглобин.

– Мы стабилизировали состояние пациента, провели дополнительные обследования и, после многочисленных консультаций с трансплантологами, подготовили его к повторной семейной трансплантации – мама оказалась идеальным донором для сына, – рассказал врач-нефролог Роман Андрушевич.

Трансплантацию проводили специалисты Центра и областной клинической больницы. Сложная операция длилась пять часов – вместе с забором органа и его пересадкой. “Старые” органы не удаляли, а оставили их рядом с новой почкой.

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Через шесть дней после операции врачи отмечают положительную динамику в состоянии пациента: все важные показатели в возрастной норме.

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Мама Михаила под наблюдением врачей Центра тоже чувствует себя хорошо. Поэтому в больнице надеются, что скоро семья сможет вернуться домой и к врачам будет приходить только на контрольные обследования.

Источник: ЗСДМЦ
Фото: ЗСДМЦ

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