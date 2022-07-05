Медики Львовского областного перинатального центра выходили ребенка, который появился на свет на 25 неделе беременности. Младенец был в критическом состоянии.

Сообщается, что мальчика вместе с мамой выписали сегодня, 5 июля, на 79 день после рождения.

Отмечается, что ребенок появился на свет с весом 700 г и ростом 34 см. Сразу же был помещен в отделение анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных, где пробыл 31 день.

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Одновременно специалисты медучеждения помогли маме наладить процесс лактации. За время пребывания в Перинатальном центре мальчик поправился до 2 070 г и вырос до 41 см.

Медики отмечают, что эта ситуация в очередной раз доказывает острую необходимость создания банка грудного молока, чтобы давать таким детям дополнительные возможности для благополучного выживания.

Источник: Zaxid.net

Фото: Перинатальний центр Львов