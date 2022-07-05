Медики Львівського обласного перинатального центру виходили дитину, яка з’явилася на світ на 25 тижні вагітності. Немовля було в критичному стані.

Повідомляється, що хлопчика разом з мамою виписали сьогодні, 5 липня, на 79 день після народження.

Відзначається, що дитина з’явилася на світ з вагою 700 г і зростом 34 см. Відразу ж була поміщена у відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених, де пробула 31 день.

Одночасно фахівці закладу допомогли мамі налагодити процес лактації. За час перебування в Перинатальному центрі хлопчик поправився до 2 070 г і виріс до 41 см.

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Медики відзначають, що ця ситуація в черговий раз доводить гостру необхідність створення банку грудного молока, щоб давати таким дітям додаткові можливості для благополучного виживання.

Джерело: Zaxid.net

Фото: Перинатальний центр Львів