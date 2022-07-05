В роддоме № 1 Львовского территориального медицинского объединения №3 родилась малышка весом 5 150 г. Это пятый ребенок в семье. Сообщается, что и мама, и новорожденная чувствуют себя хорошо.

Как отмечают медики, столько крупного ребенка женщина родила естественным образом, то есть без помощи кесаревого сечения.

— Мы прогнозировали большого ребенка, но по обзору определили, что женщина сможет родить самостоятельно, — рассказала акушер-гинеколог Соломия Левицкая.

Девочку решили назвать Дианой.

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По ее словам, предыдущие дети у Галины тоже появились на свет богатырями: третий мальчик весил 5 кг, четвертый ребенок – 4 600 г.

— Это – дочь-сюрприз. Мы с мужем уже не надеялись на пятого ребенка. Но вышло иначе. Мои дети очень ждали рождения сестренки. Старшей дочери 18 лет и она ухаживает за меньшими детьми пока я здесь, – рассказала мать Дианы Галина.

Сообщается, что счастливую маму с дочкой уже выписали домой. Встречать их пришла вся семья.

Напомним, что недавно в городе Чортков на Тернопольщие появился на свет малыш, который при рождении весил почти 6 кг, а рост составил 60 см.

Источник: Zaxid.net

Фото: 3 ТМО Львов