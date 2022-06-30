В городе Чортков что на Тернопольщие появился на свет малыш, который при рождении весил почти 6 кг, а рост составил 60 см.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники городской больницы.

— Сегодня утром в родильном отделении нашей больницы появился настоящий украинский богатырь. Мальчик родился в 4.50 утра естественным путем с весом 5 кг 920 г и ростом 60 см.

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Отмечается, что роды прошли естественным образом, без хирургического вмешательства, то есть кесарево сечение матери ребенка не делали. Известно, что ребенок здоров, с ним и его матерью все хорошо.

— Искренне поздравляем родителей с рождением сынишки и желаем крепкого здоровья и счастливой судьбы для малыша, – говорится в сообщении больницы.

Напомним, что в 2014 году на Тернопольщине родился Даниил Юрчук с весом 6,8 кг. Впрочем, через несколько лет ребенок вполне сравнялся параметрами со своими сверстниками.

Источник: Чортковская цетральная городская больница