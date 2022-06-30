У місті Чортків що на Тернопільщині з’явився на світ малюк, який при народженні важив майже 6 кг, а зріст становив 60 см.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили співробітники міської лікарні.

– Сьогодні вранці в пологовому відділенні нашої лікарні з’явився справжній український богатир. Хлопчик народився о 4.50 ранку природним шляхом з вагою 5 кг 920 г і зростом 60 см.

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Відзначається, що пологи пройшли природним чином, без хірургічного втручання, тобто кесарів розтин матері дитини не робили. Відомо, що дитина здорова, з ним і його матір’ю все добре.

– Щиро вітаємо батьків з народженням синочка та бажаємо міцного здоров’я та щасливої долі для малюка, – йдеться у повідомленні лікарні.

Нагадаємо, що в 2014 році на Тернопільщині народився Данило Юрчук з вагою 6,8 кг. Втім, через кілька років дитина цілком зрівнялася зі своїми однолітками.

Джерело: Чортківська центральна міська лікарня