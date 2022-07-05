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Стала п’ятою дитиною в сім’ї: на Львівщині народилася дівчинка з вагою більше 5 кг

5 Липня 2022, 16:30
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
новонароджена

У пологовому будинку № 1 Львівського територіального медичного об’єднання №3 народилося маля вагою 5 150 г. Це п’ята дитина в сім’ї. Повідомляється, що і мама, і новонароджена почуваються добре.

Як зазначають медики, таку велику дитину жінка народила природним чином, тобто без допомоги кесаревого розтину.

– Ми прогнозували велику дитину, але по огляду визначили, що жінка зможе народити самостійно, – розповіла акушер-гінеколог Соломія Левицька.

За її словами, попередні діти у Галини теж з’явилися на світ богатирями: третій хлопчик важив 5 кг, четверта дитина – 4 600 г.

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Дівчинку вирішили назвати Діаною.

– Це – дочка-сюрприз. Ми з чоловіком вже не сподівалися на п’яту дитину. Але вийшло інакше. Мої діти дуже чекали на народження сестрички. Старшій доньці 18 років і вона доглядає за меншими дітьми поки я тут, – розповіла мати Діани Галина.

Повідомляється, що щасливу маму з донькою вже виписали додому. Зустрічати їх прийшла вся сім’я.

Нагадаємо, що нещодавно у місті Чортків, що на Тернопільщині з’явився на світ малюк, який при народженні важив майже 6 кг, а зріст становив 60 см.

Джерело: Zaxid.net

Фото: 3 ТМО Львів

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Батьки Львів Медики новонароджені
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