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Ретрансплантація вперше на Львівщині: хлопчику успішно зробили пересадку нирки вдруге

5 Липня 2022, 19:08
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операция ЗСДМЦ

Михайлові з Кривого Рогу вдруге пересадили нирку. Вперше донором для сина, якому тоді було лише 1,5 року, став батько. Зараз Михайлові трансплантували нирку матері: батькова через 12,5 років перестала нормально працювати.

На початку червня хлопця евакуаційним потягом доправили до Львова з Дніпра, де він перебував на лікуванні. Його стан був важким: виражений набряковий синдром, високий показник креатиніну, сечовини, низький гемоглобін.

– Ми стабілізували стан пацієнта, провели додаткові обстеження і, після численних консультацій з трансплантологами, підготували його до повторної родинної трансплантації – мама виявилась ідеальним донором для сина, – розповів лікар-нефролог Роман Андрушевич.

Трансплантацію проводили фахівці Центру і Львівської обласної клінічної лікарні. Складна операція тривала п’ять годин – разом із забором органу і його пересадкою. “Старі” органи не видаляли, а залишили їх поруч із новою ниркою.

Зараз дивляться

Через шість днів після операції лікарі відзначають позитивну динаміку в стані пацієнта: усі важливі показники у межах вікової норми.

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Мама Михайла під наглядом лікарів Центру теж почувається добре. Тож у лікарні сподіваються, що скоро родина зможе повернутись додому, і до лікарів приходитиме тільки на контрольні обстеження.

Джерело: ЗСДМЦ 

Фото: ЗСДМЦ

 

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