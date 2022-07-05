Михайлові з Кривого Рогу вдруге пересадили нирку. Вперше донором для сина, якому тоді було лише 1,5 року, став батько. Зараз Михайлові трансплантували нирку матері: батькова через 12,5 років перестала нормально працювати.

На початку червня хлопця евакуаційним потягом доправили до Львова з Дніпра, де він перебував на лікуванні. Його стан був важким: виражений набряковий синдром, високий показник креатиніну, сечовини, низький гемоглобін.