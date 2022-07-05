Михайлові з Кривого Рогу вдруге пересадили нирку. Вперше донором для сина, якому тоді було лише 1,5 року, став батько. Зараз Михайлові трансплантували нирку матері: батькова через 12,5 років перестала нормально працювати.
На початку червня хлопця евакуаційним потягом доправили до Львова з Дніпра, де він перебував на лікуванні. Його стан був важким: виражений набряковий синдром, високий показник креатиніну, сечовини, низький гемоглобін.
– Ми стабілізували стан пацієнта, провели додаткові обстеження і, після численних консультацій з трансплантологами, підготували його до повторної родинної трансплантації – мама виявилась ідеальним донором для сина, – розповів лікар-нефролог Роман Андрушевич.
Трансплантацію проводили фахівці Центру і Львівської обласної клінічної лікарні. Складна операція тривала п’ять годин – разом із забором органу і його пересадкою. “Старі” органи не видаляли, а залишили їх поруч із новою ниркою.
Через шість днів після операції лікарі відзначають позитивну динаміку в стані пацієнта: усі важливі показники у межах вікової норми.
Мама Михайла під наглядом лікарів Центру теж почувається добре. Тож у лікарні сподіваються, що скоро родина зможе повернутись додому, і до лікарів приходитиме тільки на контрольні обстеження.
Джерело: ЗСДМЦ
Фото: ЗСДМЦ