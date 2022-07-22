Медики лікарні Св. Миколая Першого медоб’єднання Львова врятували життя 17-річного Павла з села Долина Донецької області. Хлопець підібрав пляшку з землі, щоб викинути її в сміттєву корзину. Але за частку секунди пролунав вибух. Склотара виявилася замінованою.

Про цей випадок співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

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– У розпал війни Павло залишився один у рідному селі. Батько пішов захищати країну на фронт, а маму з молодшим братом окупанти насильно вивезли в Росію, – повідомили медики.

Коли в будинок влучила ракета, хлопець перебрався переховуватися від обстрілів до Святогірської Лаври. Там допомагав місцевим жителям і українським військовим.

В один з таких днів підібрав пляшку з землі, щоб викинути її в сміттєву корзину. Але за частку секунди пролунав вибух. Предмет був замінований.

Прийшов до тями Павло тільки у Львові. До лікарні Св. Миколая його доставили евакуаційним потягом. Стан вкрай важкий: забій легень, розрив м’яких тканин кисті і передпліччя правої руки, масивна травма правого стегна й інфекційне ускладнення.

Більше тижня фахівці відділення анестезіології та інтенсивної терапії, його завідувач Ярема Безніско та анестезіолог Роман Корнієнко, боролися за життя хлопця у відділенні реанімації.

Потім лікарі хірургічного відділення, його завідувач Дмитро Грицак та хірурги Михайло Лопадчак та Лариса Шевченко, продовжили подальше лікування ран. Найважча з них – розрив м’яких тканин кисті правої руки, якою Павло підібрав пляшку.

У міру загоєння кінцівки, з хлопцем почав активно працювати фахівець відділення реабілітації – старший дитячий фізіотерапевт Сергій Худа.

Успіхи хлопця неймовірні: Павло вже сам знову застібає ґудзики і частково розгинає пальці. За словами лікарів, щоб повністю випрямити долоню, потрібен ще як мінімум місяць щоденних занять.

А поки Павло сумлінно виконує всі вправи, не втрачає віри, мріє стати військовим і точно знає: Донбас – це його дім, Донбас – це Україна.

Джерело: 1 МО Львів

Фото: 1 МО Львів