Медики Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова врятували життя пораненому бійцю ЗСУ, який отримав важке поранення в голову.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив лікар-отоларинголог лікарні Анатолій Бакаєв.

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– Ворожа куля зупинилася під склепінням черепа. Наші хірурги блискуче виконали її ендоназальне ендоскопічне видалення, – розповів Анатолій Бакаєв.

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І уточнив, що йдеться про завідувача відділенням отоларингології №1 лікарні Мечникова Ярослава Соколенка та завідувача кафедри отоларингології Дніпровського державного медуніверситету, професора Олександра Ковтуненка.

Відзначається, що операція була виконана на медичному обладнанні, яке відповідає світовим стандартам.

За словами Анатолія Бакаєва, зараз пацієнт швидко одужує, у нього гарний настрій і він щиро вдячний співробітникам клініки за свій порятунок.

Джерело: Анатолій Бакаєв