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Буде жити! Медики Дніпра витягли кулю з черепа нашого бійця за допомогою ендоскопа

12 Серпня 2022, 16:05
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Медики Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова врятували життя пораненому бійцю ЗСУ, який отримав важке поранення в голову.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив лікар-отоларинголог лікарні Анатолій Бакаєв.

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– Ворожа куля зупинилася під склепінням черепа. Наші хірурги блискуче виконали її ендоназальне ендоскопічне видалення, – розповів Анатолій Бакаєв.

Буде жити! Медики Дніпра витягли кулю з черепа нашого бійця за допомогою ендоскопа / 3 зображення

І уточнив, що йдеться про завідувача відділенням отоларингології №1 лікарні Мечникова Ярослава Соколенка та завідувача кафедри отоларингології Дніпровського державного медуніверситету, професора Олександра Ковтуненка.

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Відзначається, що операція була виконана на медичному обладнанні, яке відповідає світовим стандартам.

За словами Анатолія Бакаєва, зараз пацієнт швидко одужує, у нього гарний настрій і він щиро вдячний співробітникам клініки за свій порятунок.

Джерело: Анатолій Бакаєв

Теги
Лікарня ім. Мечникова Медики Операція
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