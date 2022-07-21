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Після обстрілу Харкова: медики вивели зі стану клінічної смерті пораненого чоловіка

21 Липня 2022, 16:28
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Медики Харкова вивели зі стану клінічної смерті 49-річного місцевого жителя, який постраждав в результаті танкового обстрілу міста вранці 21 липня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила пресслужба Харківської ОВА.

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– Чоловік внаслідок обстрілів російських окупантів отримав вибухову травму, складні осколкові поранення. Завдяки професійним діям медиків безпосередньо на місці події, потерпілого вдалося врятувати, – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що поранений був госпіталізований для подальшого лікування. Наразі його стан стабілізовано.

Як повідомлялося, в результаті обстрілу Харкова 21 липня три людини загинули, ще 20 отримали поранення.

Джерело: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Теги
Війна в Україні Медики Ракетні удари Росії Харків
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