Медики Харкова вивели зі стану клінічної смерті 49-річного місцевого жителя, який постраждав в результаті танкового обстрілу міста вранці 21 липня.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила пресслужба Харківської ОВА.
Зараз дивляться
– Чоловік внаслідок обстрілів російських окупантів отримав вибухову травму, складні осколкові поранення. Завдяки професійним діям медиків безпосередньо на місці події, потерпілого вдалося врятувати, – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що поранений був госпіталізований для подальшого лікування. Наразі його стан стабілізовано.
Як повідомлялося, в результаті обстрілу Харкова 21 липня три людини загинули, ще 20 отримали поранення.
Джерело: Харківська ОВА
Фото: Харківська ОВА