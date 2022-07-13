Лікарні Дніпропетровщини продовжують приймати наших захисників. У медустанови області регулярно евакуюють важких поранених, часом – прямо з передової. Про це – у сюжеті журналістів Факти ICTV.

Повномасштабне російське вторгнення змусило наших медиків в короткі терміни перенавчитися. Адже в порівнянні з 2014 роком хід бойових дій змінився, як і характер травм і поразок. Зокрема, зараз збільшилася кількість пацієнтів з важкими опіками.

Зараз дивляться

Кілька місяців боротьби за життя. Володимир показує наслідки ворожого обстрілу. Важкі поранення отримав під Авдіївкою на початку березня.

– Після різкого спалаху, вибігли на вулицю. Я був у штанах і берцях. І ще в светрі, який згорів прямо на мені, – згадує Володимир.

Зараз від нього не відходить дружина. Коли все сталося, Юлія разом з дітьми була в заблокованому Маріуполі. Про поранення чоловіка дізналася через кілька тижнів і відразу вирушила на його пошук.

– Він не виходив на зв’язок. Взагалі. Я була з дітьми, з мамою, з сестрою. Ми йшли пішки. Потім їхали автобусом. Ми сюди добиралися два тижні, – каже Юлія.

За словами лікарів, Володимир народився вдруге. Після численних операцій, заново навчається простим речам. Замість зброї поки в руках пензлик – малювання допомагає відновлювати моторику.

Через важкі опіки стан Володимира був критичним, його ледь встигли евакуювати до Дніпра. Медики робили неможливе: сантиметр за сантиметром відновлювали шкіру. Позаду численні хірургічні втручання і перев’язки, попереду – тривала реабілітація.

– Загоюємо рани опікові поверхнево, проводимо протизапальну терапію. Там, де зажило, беремо шкіру для пересадки на рани. Два тижні – операційні канікули, щоб організм відновив сили, – розповідає лікуючий лікар Володимира.

Опікове відділення цього Дніпровського медзакладу завантажено майже повністю. Лікарі цілодобово приймають пацієнтів зі складними пораненнями. Тут швидко перепрофілювалися і в результаті – мінімальний відсоток ампутацій і сотні врятованих життів.

У Володимира вже є позитивна динаміка. Попереду, кажуть лікарі, повне одужання і повноцінне життя.