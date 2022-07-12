Станом на сьогодні ворог знищив 834 медичні заклади охорони здоров’я, із них 123 відновленню вже не підлягають, заявив на брифінгу Віктор Ляшко.

Понад чотири місяці, РФ діє, як справжній терорист. Своїми обстрілами вона цілеспрямовано нищить цивільні та промислові об’єкти, руйнує будівлі лікарень. Але їй ніколи не зруйнувати героїзм та відданість наших медиків, які продовжують працювати у надважких умовах, заявив міністр охорони здоров’я.

– Незважаючи на терористичні дії РФ, ми продовжуємо здійснювати фінансування програми медичних гарантій, для того щоб лікарні могли функціонувати і виплачувати заробітну плату медикам, щоб повноцінно функціонувала програма доступні ліки, – повідомив Віктор Ляшко.

У результаті домовленостей з Урядом Сполучених Штатів Америки Україна отримала $1,7 млрд на підтримку програми медичних гарантій.

Зараз дивляться

Кошти надані через механізм Цільового фонду Світового Банку на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України.

Допомога американських партнерів дозволить і в подальшому підтримувати програму медичних гарантій, за якою з початку року медичним закладам було перераховано 74 млрд грн. Понад 54 млрд з них спрямовані на заробітну плату медикам.

У середньому щомісяця на виконання програми медичних гарантій з державного бюджету перераховується близько 12 млрд грн., з них орієнтовно 8,7 млрд – це заробітна плата працівників закладів охорони здоров’я, яка цього року зафіксована на мінімальному рівні для медичної сестри 13 тис. 500 грн, для лікарів – 20 тис. грн.

Ще на початку березня через війну Уряд України змінив підхід до фінансування програми медичних гарантій. Кожна лікарня щомісячно гарантовано отримувала від Нацслужби здоров’я 1/12 від річного обсягу фінансування. Це дозволило утримати систему в критичний момент, забезпечити оплату праці медичним працівникам та безперебійну роботу лікарень.

Однак сьогодні у більшості медичних закладів невпинно збільшується кількість медичних послуг, що надаються пацієнтам. Тому уряд ухвалив постанову, яка передбачає, що з 1 липня в регіонах, де немає активних бойових дій, буде повернено систему оплат за фактично надані медичні послуги.

Зміни дозволять ефективніше використовувати бюджетні кошти та підвищать фінансову спроможність закладів охорони здоров’я.

Що стосується медичних закладів, які працюють на лінії фронту, у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях України і надалі діятиме спрощена система фінансування. Тобто щомісяця такі лікарні отримуватимуть 1/12 від річного фінансування.

Також цією постановою Уряд продовжив пакет дофінансування для закладів, які не могли повністю покрити виплату заробітної плати медикам у розмірі, передбаченому Указом Президента України.