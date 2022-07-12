По состоянию на сегодняшний день враг уничтожил 834 учреждения здравоохранения, из них 123 восстановлению уже не подлежат, заявил на брифинге Виктор Ляшко.

Более четырех месяцев РФ действует как настоящий террорист. Своими обстрелами она целенаправленно уничтожает гражданские и промышленные объекты, разрушает здания больниц. Но ей никогда не разрушить героизм и преданность наших медиков, которые продолжают работать в тяжелейших условиях, заявил министр здравоохранения.

— Несмотря на террористические действия РФ, мы продолжаем осуществлять финансирование программы медицинских гарантий, для того чтобы больницы могли функционировать и выплачивать заработную плату медикам, чтобы полноценно функционировала программа доступного лекарства, — сообщил Виктор Ляшко.

В результате договоренностей с правительством Соединенных Штатов Америки Украина получила $1,7 млрд в поддержку программы медицинских гарантий.

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Денежные средства предоставлены через механизм Целевого фонда Всемирного Банка на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины.

Помощь американских партнеров позволит и в дальнейшем поддерживать программу медицинских гарантий, согласно которой с начала года медицинским учреждениям было перечислено 74 млрд грн. Более 54 млрд. из них направлены на заработную плату медикам.

В среднем ежемесячно на выполнение программы медицинских гарантий из государственного бюджета перечисляется около 12 млрд грн., из них ориентировочно 8,7 млрд – это заработная плата работников учреждений здравоохранения, которая в этом году зафиксирована на минимальном уровне для медицинской сестры 13 тыс. 500 грн, для врачей – 20 тыс. грн.

Еще в начале марта из-за войны Правительство Украины изменило подход к финансированию программы медицинских гарантий. Каждая больница ежемесячно гарантированно получала от Нацслужбы здоровье 1/12 годового объема финансирования. Это позволило удержать систему в критический момент, обеспечить оплату труда медицинским работникам и бесперебойную работу больниц.

Однако сегодня в большинстве медицинских учреждений постоянно увеличивается количество медицинских услуг, оказываемых пациентам. Поэтому правительство приняло постановление, предусматривающее, что с 1 июля в регионах, где нет активных боевых действий, будет возвращена система оплат за фактически предоставленные медицинские услуги.

Изменения позволят более эффективно использовать бюджетные средства и повысят финансовую состоятельность учреждений здравоохранения.

Что касается медицинских учреждений, работающих на линии фронта, в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях Украины и дальше будет действовать упрощенная система финансирования. То есть ежемесячно такие больницы будут получать 1/12 годового финансирования.

Также этим постановлением правительство продлило пакет дофинансирования для учреждений, которые не могли полностью покрыть выплату заработной платы медикам в размере, предусмотренном Указом Президента Украины.