Больницы Днепропетровщины продолжают принимать наших защитников. В медучреждения области регулярно эвакуируют тяжелых раненых, порой — прямо с передовой. Об этом — в сюжете журналистов Факты ICTV.

Полномасштабное российское вторжение заставило наших медиков в короткие сроки переобучиться. Ведь в сравнении с 2014 годом ход боевых действий изменился, как и характер травм и поражений. В частности, сейчас увеличилось количество пациентов с тяжелыми ожогами.

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Несколько месяцев борьбы за жизнь. Владимир показывает последствия вражеского обстрела. Тяжелые ранения получил под Авдеевкой в начале марта.

— После резкой вспышки, выбежали на улицу. Я был в штанах и берцах. И еще в свитере, который сгорел прямо на мне, — вспоминает Владимир.

Сейчас от него не отходит жена. Когда все случилось, Юлия вместе с детьми была в заблокированном Мариуполе. О ранении мужа узнала через несколько недель и сразу отправилась на его поиск.

— Он не выходил на связь. Вообще. Я была с детьми, с мамой, с сестрой. Мы шли пешком. Потом ехали автобусом. Мы сюда добирались две недели, — говорит Юлия.

По словам врачей, Владимир родился во второй раз. После многочисленных операций, заново обучается простым вещам. Вместо оружия пока в руках кисточка – рисование помогает восстанавливать моторику.

Из-за тяжелых ожогов состояние Владимира было критическим, его едва успели эвакуировать в Днепр. Медики делали невозможное: сантиметр за сантиметром восстанавливали кожу. Позади многочисленные хирургические вмешательства и перевязки, впереди — длительная реабилитация.

— Заживляем раны ожоговые поверхностно, проводим противовоспалительную терапию. Там, где зажило, берем кожу для пересадки на раны. Две недели — операционные каникулы, чтобы организм восстановил силы, — рассказывает лечащий врач Владимира.

Ожоговое отделение этого Днепровского медучреждения загружено почти полностью. Врачи круглосуточно принимают пациентов со сложными ранениями. Здесь быстро перепрофилировались и в результате – минимальный процент ампутаций и сотни спасенных жизней.

У Владимира уже есть положительная динамика. Впереди, говорят врачи, полное выздоровление и полноценная жизнь.