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После обстрела Харькова: медики вывели из состояния клинической смерти раненого мужчину

21 июля 2022, 16:28
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Медики Харькова вывели из состояния клинической смерти 49-летнего местного жителя, который пострадал в результате танкового обстрела города утром 21 июля.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.

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— Мужчина в результате обстрелов российских оккупантов получил взрывную травму, сложные осколочные ранения. Благодаря профессиональным действиям медиков непосредственно на месте происшествия, пострадавшего удалось спасти, — говорится в сообщении.

Сообщается, что раненый был госпитализирован для дальнейшего лечения. В настоящее время его состояние стабилизировано.

Как сообщалось, в результате обстрела Харькова 21 июля три человека погибли, еще 20 получили ранения.

Источник: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

Теги
Війна в Україні Медики Ракетные удары России Харьков
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