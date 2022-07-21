Медики Харькова вывели из состояния клинической смерти 49-летнего местного жителя, который пострадал в результате танкового обстрела города утром 21 июля.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.
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— Мужчина в результате обстрелов российских оккупантов получил взрывную травму, сложные осколочные ранения. Благодаря профессиональным действиям медиков непосредственно на месте происшествия, пострадавшего удалось спасти, — говорится в сообщении.
Сообщается, что раненый был госпитализирован для дальнейшего лечения. В настоящее время его состояние стабилизировано.
Как сообщалось, в результате обстрела Харькова 21 июля три человека погибли, еще 20 получили ранения.
Источник: Харьковская ОВА
Фото: Харьковская ОВА