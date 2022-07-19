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Медики Харькова извлекли из желудка ребенка сразу пять монет

19 июля 2022, 12:59
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
дети

Специалисты Харьковской областной детской клинической больницы №1 извлекли из желудка ребенка сразу пять монет.

Об этом медики клиники написали на своей странице в Facebook.

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Сообщается, что сейчас девочка по имени Мирослава готовится к выписке в удовлетворительном состоянии.

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— После проведенной беседы Мирослава уже мечтает стать банкиром и коллекционировать монеты в кляйстере или в кошельке, — в шутку отметили медики.

И совершенно серьезно призвали родителей не оставлять детей без присмотра. А разные мелкие предметы, монеты, батарейки, магниты и другие опасные вещи убирать из зоны свободного доступа ребенка.

Источник: Харьковская областная детская клиническая больница №1

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