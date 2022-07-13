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В желудке, кишечнике и не только: где и какие инородные тела находят медики

13 июля 2022, 16:17
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
сторонні предмети

Инородные тела в желудочно-кишечном и мочеполовом трактах часто являются причиной жалоб в отделениях неотложной медицинской помощи.

В желудке, кишечнике и не только: где и какие инородные тела находят медики / 2 images

Об этом на своей странице в Instagram сообщает известный медицинский веб ресурс Medscape.

— В зависимости от местоположения, размера и формы инородного тела существуют уникальные наборы проявлений, рисков и вариантов лечения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что если причина плохого самочувствия пациента для врача неочевидна, медик должен всегда иметь ввиду наличие инородных тел в организме, чтобы предотвратить последующие осложнения или даже смертность.

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В этом ему может помочь рентгенография, ультразвуковое исследование и МРТ, в зависимости от предполагаемого расположения и состава инородного тела.

Так, на одном из изображений видна фигурка настольной игры в форме кошки, которую проглотил ребенок.

Отмечается, что у детей проглоченные инородные тела часто не обнаруживаются до тех пор, пока они не вызовут такие осложнения:

  • дисфагию;
  • потерю веса;
  • слюнотечение;
  • рвоту;
  • боль в груди;
  • боль в горле;
  • кашель;
  • изменение психического состояния;
  • повышение температуры.

По словам медиков, большинство инородных тел, проглоченных детьми, обнаруживают в пищеводе.

Что касается взрослых, то здесь анатомическая география немного шире за счет кишечника и мочеполовой системы.

ИсточникMedscape

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