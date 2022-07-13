Инородные тела в желудочно-кишечном и мочеполовом трактах часто являются причиной жалоб в отделениях неотложной медицинской помощи.
Об этом на своей странице в Instagram сообщает известный медицинский веб ресурс Medscape.
— В зависимости от местоположения, размера и формы инородного тела существуют уникальные наборы проявлений, рисков и вариантов лечения, — говорится в сообщении.
Отмечается, что если причина плохого самочувствия пациента для врача неочевидна, медик должен всегда иметь ввиду наличие инородных тел в организме, чтобы предотвратить последующие осложнения или даже смертность.
В этом ему может помочь рентгенография, ультразвуковое исследование и МРТ, в зависимости от предполагаемого расположения и состава инородного тела.
Так, на одном из изображений видна фигурка настольной игры в форме кошки, которую проглотил ребенок.
Отмечается, что у детей проглоченные инородные тела часто не обнаруживаются до тех пор, пока они не вызовут такие осложнения:
- дисфагию;
- потерю веса;
- слюнотечение;
- рвоту;
- боль в груди;
- боль в горле;
- кашель;
- изменение психического состояния;
- повышение температуры.
По словам медиков, большинство инородных тел, проглоченных детьми, обнаруживают в пищеводе.
Что касается взрослых, то здесь анатомическая география немного шире за счет кишечника и мочеполовой системы.
Источник: Medscape