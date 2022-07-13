Сторонні тіла в шлунково-кишковому і сечостатевому трактах часто є причиною скарг у відділеннях невідкладної медичної допомоги.

У шлунку, кишечнику і не тільки: де і які сторонні тіла знаходять медики / 2 зображення

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомляє відомий медичний веб ресурс Medscape.

– Залежно від місця розташування, розміру і форми стороннього тіла існують унікальні набори проявів, ризиків і варіантів лікування, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що якщо причина поганого самопочуття пацієнта для лікаря неочевидна, медик повинен завжди мати на увазі наявність сторонніх тіл в організмі, щоб запобігти подальшим ускладненням або навіть смертність.

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У цьому йому може допомогти рентгенографія, ультразвукове дослідження і МРТ, в залежності від передбачуваного розташування і складу стороннього тіла.

Так, на одному із зображень видно фігурку настільної гри у формі кішки, яку проковтнула дитина.

Відзначається, що у дітей проковтнуті сторонні тіла часто не виявляються до тих пір, поки вони не викличуть такі ускладнення:

дисфагія;

втрата ваги;

слинотеча;

блюв ання ;

; біль у грудях;

біль в горлі;

кашель;

зміна психічного стану;

підвищення температури.

За словами медиків, більшість сторонніх тіл, проковтнутих дітьми, виявляють у стравоході.

Що стосується дорослих, то тут анатомічна географія трохи ширше за рахунок кишечника і сечостатевої системи.

Джерело: Medscape