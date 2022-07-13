Сторонні тіла в шлунково-кишковому і сечостатевому трактах часто є причиною скарг у відділеннях невідкладної медичної допомоги.
Про це на своїй сторінці в Instagram повідомляє відомий медичний веб ресурс Medscape.
– Залежно від місця розташування, розміру і форми стороннього тіла існують унікальні набори проявів, ризиків і варіантів лікування, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що якщо причина поганого самопочуття пацієнта для лікаря неочевидна, медик повинен завжди мати на увазі наявність сторонніх тіл в організмі, щоб запобігти подальшим ускладненням або навіть смертність.
У цьому йому може допомогти рентгенографія, ультразвукове дослідження і МРТ, в залежності від передбачуваного розташування і складу стороннього тіла.
Так, на одному із зображень видно фігурку настільної гри у формі кішки, яку проковтнула дитина.
Відзначається, що у дітей проковтнуті сторонні тіла часто не виявляються до тих пір, поки вони не викличуть такі ускладнення:
- дисфагія;
- втрата ваги;
- слинотеча;
- блювання;
- біль у грудях;
- біль в горлі;
- кашель;
- зміна психічного стану;
- підвищення температури.
За словами медиків, більшість сторонніх тіл, проковтнутих дітьми, виявляють у стравоході.
Що стосується дорослих, то тут анатомічна географія трохи ширше за рахунок кишечника і сечостатевої системи.
Джерело: Medscape