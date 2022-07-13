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У шлунку, кишечнику і не тільки: де і які сторонні тіла знаходять медики

13 Липня 2022, 16:17
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
сторонні предмети

Сторонні тіла в шлунково-кишковому і сечостатевому трактах часто є причиною скарг у відділеннях невідкладної медичної допомоги.

У шлунку, кишечнику і не тільки: де і які сторонні тіла знаходять медики / 2 зображення

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомляє відомий медичний веб ресурс Medscape.

– Залежно від місця розташування, розміру і форми стороннього тіла існують унікальні набори проявів, ризиків і варіантів лікування, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що якщо причина поганого самопочуття пацієнта для лікаря неочевидна, медик повинен завжди мати на увазі наявність сторонніх тіл в організмі, щоб запобігти подальшим ускладненням або навіть смертність.

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У цьому йому може допомогти рентгенографія, ультразвукове дослідження і МРТ, в залежності від передбачуваного розташування і складу стороннього тіла.

Так, на одному із зображень видно фігурку настільної гри у формі кішки, яку проковтнула дитина.

Відзначається, що у дітей проковтнуті сторонні тіла часто не виявляються до тих пір, поки вони не викличуть такі ускладнення:

  • дисфагія;
  • втрата ваги;
  • слинотеча;
  • блювання;
  • біль у грудях;
  • біль в горлі;
  • кашель;
  • зміна психічного стану;
  • підвищення температури.

За словами медиків, більшість сторонніх тіл, проковтнутих дітьми, виявляють у стравоході.

Що стосується дорослих, то тут анатомічна географія трохи ширше за рахунок кишечника і сечостатевої системи.

ДжерелоMedscape

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