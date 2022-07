Медики Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит вперше зробили тотальне опромінення тіла і трансплантацію кісткового мозку дорослій пацієнтці.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили співробітники клініки.

– Раніше 37-річна медсестра Любов з Ніжина лікувалася від лейкемії в Чернігові та Черкасах. Під час війни жінка потрапила в столичний Охматдит: з початку повномасштабного вторгнення тут лікують і дорослих, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що пацієнтці вперше провели тотальне опромінення тіла (TBI) і пересадку кісткового мозку (ТКМ) в одному медичному закладі за принципом all under the roof (все під одним дахом). Раніше це доводилося робити в різних установах, а іноді — навіть в різних країнах.

У січні 2022 року в Охматдиті запрацював найсучасніший в Україні лінійний прискорювач електронів Elekta Synergy s Agility, який був оновлений в 2021 році, завдяки МОЗ України та з ініціативи відділень променевої терапії, ТКМ та керівництва лікарні.

Променева терапія для онкохворих застосовується як складова частина режиму кондиціонування до трансплантації кісткового мозку або гемопоетичних стовбурових клітин у пацієнтів з лейкозами, лімфомою, множинною мієломою, апластичною анемією, МДС, солідними пухлинами.

Для Охматдиту поява такого пристрою означала значний крок вперед. Тепер пацієнти мають можливість отримувати медичну допомогу як у найкращих спеціалізованих клініках світу, як-от: Mayo Clinic (Рочестер, США) і онкологічний центр Андерсена (Г’юстон, США).

За словами завідувача Центром радіології Охматдиту Станіслава Ребенкова, лінійний прискорювач дає можливість робити весь комплекс процедур для пацієнтів з важкою онкологічною патологією, який зараз доступний у світі.

Радіолог зазначає, що новітнє програмне та апаратне забезпечення дозволить використовувати найсучасніші методики променевої терапії, зокрема ті, які раніше ніколи в Україні не застосовувалися.

У червні TBi пройшла і Любов: підготовка тривала тиждень, сама процедура зайняла 65 хв. Променева терапія підготувала пацієнтку для подальшої необхідної пересадки кісткового мозку. Донором стала 13-річна дочка Любові Дарина.

Амбітні плани з розширення методик променевої терапії для дітей в Україні були в Охматдиту ще до війни. Повномасштабне вторгнення не скасувало їх, а лише змотивувало до розширення можливостей.

Тепер професійну допомогу можуть отримати і онкохворі дорослі.

– Зараз ми не маємо права витрачати жодного шансу на життя українців. Тому дитяча лікарня Охматдит отримала ліцензію від МОЗ на проведення трансплантації кісткового мозку для дорослих пацієнтів, – пояснив завідувач відділення трансплантації кісткового мозку Олександр Лисиця.

Разом з Андрієм Будзіним вони були основними лікарями Любові під час її перебування у відділенні ТКМ.

Лікування в Охматдиті для жінки було безкоштовним: TBI і пересадка кісткового мозку фінансується з державного бюджету.

– Це все стало можливим завдяки злагодженій роботі МОЗ, Верховної Ради, Мінфіну, команди Охматдиту та великої кількості небайдужих людей. Працюємо далі на благо України і заради перемоги, – зазначив генеральний директор НДСЛ Охматдит Володимир Жовнір.

Зазначається, що в Охматдиті вже четверо дорослих пацієнтів пройшли трансплантацію кісткового мозку.

Зараз пацієнтка Охматдиту Любов почувається добре. Минулої п’ятниці її виписали з лікарні. Далі вона продовжуватиме лікування амбулаторно.

