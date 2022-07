Медики Национальной детской специализированной больницы Охматдет впервые сделали тотальное облучение тела и трансплантацию костного мозга взрослой пациентке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники клиники.

— Ранее 37-летняя медсестра Любовь из Нежина лечилась от лейкемии в Чернигове и Черкассах. Во время войны женщина попала в столичный Охматдет: с начала полномасштабного вторжения здесь лечат и взрослых, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пациентке впервые провели тотальное облучение тела (TBI) и пересадку костного мозга (ТКМ) в одном медицинском учреждении по принципу all under the roof (все под одной крышей). Раньше это приходилось делать в разных учреждениях, а иногда — даже в разных странах.

В январе 2022 года в Охматдете заработал самый современный в Украине линейный ускоритель электронов Elekta Synergy S Agility, который был обновлен в 2021 году, благодаря Минздраву Украины и по инициативе отделений лучевой терапии, ТКМ и руководства больницы.

Лучевая терапия для онкобольных применяется как составная часть режима кондиционирования до трансплантации костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток у пациентов с лейкозами, лимфомой, множественной миеломой, апластической анемией, МДС, солидными опухолями.

Для Охматдета появление такого устройства означало значительный шаг вперед. Теперь пациенты имеют возможность получать медицинскую помощь как в лучших специализированных клиниках мира, таких как: Mayo Clinic (Рочестер, США) и Онкологический центр Андерсена (Хьюстон, США).

По словам заведующего Центром радиологии Охматдета Станислава Ребенкова, линейный ускоритель дает возможность делать весь комплекс процедур для пациентов с тяжелой онкологической патологией, который сейчас доступен в мире.

Радиолог отмечает, что новейшее программное и аппаратное обеспечение позволит использовать самые современные методики лучевой терапии, в том числе те, которые ранее никогда в Украине не применялись.

В июне TBI прошла и Любовь: подготовка длилась неделю, сама процедура заняла 65 минут. Лучевая терапия подготовила пациентку для дальнейшей необходимой пересадки костного мозга. Донором стала 13-летняя дочь Любови Дарья.

Амбициозные планы по расширению методик лучевой терапии для детей в Украине были у Охматдета еще до войны. Полномасштабное вторжение не отменило их, а лишь смотивировало к расширению возможностей.

Теперь профессиональную помощь могут получить и онкобольные взрослые.

— Сейчас мы не имеем права тратить ни одного шанса на жизнь украинцев. Поэтому детская больница Охматдет получила лицензию от Минздрава на проведение трансплантации костного мозга для взрослых пациентов, — пояснил заведующий отделением трансплантации костного мозга Александр Лисица.

Вместе с Андреем Будзиным они были основными врачами Любви во время ее пребывания в отделении ТКМ.

Лечение в Охматдете для женщины было бесплатным: TBI и пересадка костного мозга финансируется из государственного бюджета.

— Это все стало возможным благодаря слаженной работе Минздрава, Верховной Рады, Минфина, команды Охматдета и большому количеству неравнодушных людей. Работаем дальше на благо Украины и ради победы, — отметил генеральный директор НДСБ Охматдет Владимир Жовнир.

Отмечается, что в Охматдете уже четверо взрослых пациентов прошли трансплантацию костного мозга.

Сейчас пациентка Охматдета Любовь чувствует себя хорошо. В минувшую пятницу ее выписали из больницы. Далее она будет продолжать лечение амбулаторно.

Источник: Охматдет

Фото: Охматдет