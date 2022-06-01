В киевском Охматдете лечится 5-летняя девочка Марина — жительница Херсонской области, потерявшая ногу в результате артобстрела.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной специализированной детской больницы Охматдет. Поселок, в котором живет ребенок, оккупировали российские захватчики через две недели после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Мама девочки Наташа рассказала, что они жили без света, газа, воды, связи. Дом большой семьи находился в осаде, со всех сторон их окружили россияне, поэтому женщины боялись даже выходить за калитку.

Сейчас смотрят

— Все это время вокруг них шли ожесточенные бои. В селе были раненные и убитые, — отметили в больнице.

2 апреля населенный пункт в очередной раз подвергся минометным обстрелам. Подвала в доме семьи не было, так что прятались в самой защищенной комнате посреди здания. Но снаряд попал именно в нее: залетел через крышу. В комнате было восемь человек. Марина и ее мама больше всего пострадали. Девочке почти оторвало ногу, а маме многочисленными осколками повредило нижние конечности. Обе истекали кровью.

– Дедушка смог вытащить внучку из-под завала. К счастью, россияне не забрали у семьи машину, как это делали у соседей. Поэтому раненая семья как можно быстрее пыталась добраться до ближайшей больницы. В их городке больницу разбомбили, поэтому пришлось ехать в 40 км от дома. Марина несколько раз теряла сознание. На блокпостах машину тоже пытались расстрелять, но семье повезло, говорят в Охматдете.

Первую помощь оказали украинские защитники. Они сделали ребенку укол обезболивающего и наложили турникет, а также вызвали бронированный реанимобиль. Так девочка добралась до Кривого Рога. Марину и ее маму отвезли в разные больницы, они не виделись три недели.

В больнице говорят, что Марине ампутировали ногу выше колена, но спасли жизнь. Девочка шесть дней была в реанимации и постоянно звала маму, лежавшую в другой больнице. Рядом с ребенком всегда была ее тетя, которую она не отпускает от себя до сих пор.

— В первый день, когда Марина пришла в себя и увидела родного человека, сказала: “А ты знаешь, что у меня больше нет ножки?” Тетя рассказывает, Марина много плакала и спрашивала: “Почему я? Почему в наш дом залетел снаряд? Почему мне оторвало ногу?”, — добавили они.

По словам врачей, во время перевязок девочка закрывает глаза – не из-за боли, она просто не хочет видеть свою ножку.

Маме девочки ампутировали палец, хотя тоже был риск ампутации ноги. Женщине сделали две операции, она пока не может ходить. Сейчас и мама, и дочь находятся в Охматдете.

Бабушка и дедушка маленькой Марины остаются в оккупированном селе в Херсонской области. В детской больнице добавили, что сейчас главное желание девочки, чтобы это больше никогда не повторилось.

Источник: НДСЛ Охматдет

Фото: НДСЛ Охматдет