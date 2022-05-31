В НДСЛ Охматдет провели первую трансплантацию костного мозга взрослому пациенту.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

— Недавно специалисты НДСЛ Охматдет провели первую пересадку костного мозга взрослой пациентке, которая — из-за войны — не смогла получить необходимую помощь в родном городе, — отметили в Минздраве.

29-летняя Анастасия из Николаева еще в марте должна была пройти трансплантацию костного мозга, чтобы преодолеть рак. Однако вместо операции и лечения, вынуждена была выехать из полуокруженного города, который ежедневно подвергался сокрушительным разрушениям от авиаударов.

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Учитывая отсутствие авиасообщения с Украиной костный мозг донора доставили самолетом из Германии в Польшу, а затем в рекордные сроки груз был доставлен в Охматдет.

Благодаря профессионализму врачей и содействию тех, кто принял участие в перевозке донорского костного мозга, пациентка получила шанс на выздоровление. Следующие несколько недель после операции Анастасия проведет в стерильном боксе, получая необходимое лечение.

В Минздраве также рассказали, что больница Охматдет, учитывая количество онкобольных, нуждающихся в высокоспециализированной помощи, получила лицензию на проведение трансплантации костного мозга для взрослых. Теперь специалисты учреждения могут оказывать помощь онкобольным пациентам любого возраста.