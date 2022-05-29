Каждый год в последнее воскресенье мая, когда празднуют День Киева, на Крещатике в Киеве проходит пробег Под каштанами, цель которого – сбор средств для детских медицинских учреждений.

В этом году пробег проходил в 29 раз ради сбора средств для Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, где спасают жизнь даже крохам.

– Даже во время войны, такие добрые традиции надо беречь, – сказал участник всех пробегов Под каштанами, генеральный директор НДСЛ Охматдет Владимир Жовнир. – В День Киева – 29 мая, я бегу Пробег под каштанами. Это событие не только о здоровье, но и о благотворительности, а сейчас еще и о Киеве и Украине!

Владимир Жовнир призвал всех украинцев, где бы они ни были, присоединиться к благотворительному пробегу ради детских сердец и ради объединения украинцев, которых война рассеяла по всему миру. Свои символические 5 км украинцы пробежали и в Вене.

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Участница пробега Под каштанами с 2013 года Елена Листопад собрала группу украинцев, которые из-за войны нашли убежище в Австрии.

В самом большом городском парке Вены нашлась целая аллея старых каштанов, где пробег и состоялся.

На акцию собрались представители Киева, Одессы, Полтавы. Перед стартом юные украинки Леся и Ярина спели гимн УПА. Ярина – ученица одной из киевских музыкальных школ аккомпанировала на бандуре.

На пробег украинцы пришли с ребятами. Детки тоже пробежали свою дистанцию ​​в 200м. Среди них были те, кто впервые участвовал в мероприятии вместе с родителями.

Пришел с мамой и бывший пациент Центра детской кардиологии и кардиохирургии четырехлетний Миша Нелеп из Одессы.

Его мама Анна рассказала свою историю.

– Сейчас моему сынишке Михалику четыре года. Он живет благодаря врачам Центра детской хирургии, – сказала Анна. — Поэтому мы не могли проигнорировать пробег Под каштанами.

Когда Миша родился, все вроде бы было хорошо. Он пришел в этот мир вовремя, сам дышал. Но перед выпиской педиатр услышал шум в сердце и посоветовал сделать УЗИ.

– На ультразвуковое исследование мы попали на 12-й день, – продолжила рассказ Анна. – Там удивились, что с такой картиной, которую увидели врачи на экране УЗИ, мы еще живы. Сыночка сразу же забрали в реанимацию и собирались срочно оперировать.

У Мишеньки обнаружили тяжелый врожденный порок сердца – атрезию аорты. У ребенка были дефекты предсердия и межжелудочной перегородки.

Чуть позже врачи были удивлены второй раз – состояние ребенка не ухудшалось, и они предположили, что есть дополнительные сосуды, стабилизирующие работу маленького сердца. Так и было. Пучок перекрученных сосудов скрывался за сердцем, поэтому его распознали не сразу.

Уже на следующий день маленького Мишу отвезли в Киев.

– Врач Куркевич Андрей Казимирович обследовал Михаила и отправил его домой – расти, – продолжила Анна. – А в 4,5 месяца нас прооперировали: перешили сосуды, убрали другие пороки и снова отправили расти.

Когда мальчику исполнилось 11 месяцев и родители привезли его на контрольное обследование, врачи решили, что пора делать радикальное хирургическое вмешательство и заменили клапан, установив искусственный. После этого Миша чувствует себя очень хорошо и растет обычным ребенком.

Он любит играть машинками и наблюдать, как работает строительная техника. Возможно, станет строителем, ведь в семье есть представители этой профессии и будет восстанавливать новую Украину.

После приезда в Вену из-за военных действий в Украине, Анна с сынишкой попала на обследование к австрийскому детскому кардиологу.

– Местный врач был в восторге от работы украинских детских кардиохирургов. Клапан работает хорошо, и, надеюсь, его хватит на долгие годы. Наши врачи обещали, что до подросткового возраста. А может, еще и дольше. Низкий поклон кардиохирургам за их труд. Мы три года собирались пробежать Под каштанами, и вот наконец-то сумели. К сожалению, не в Украине. Но, надеюсь, следующий пробег будет в родной Одессе или в Киеве, который уже стал для нас родным, обязательно, — пообещала Анна.

О том же мечтают и другие участники мероприятия. Пробег их объединил вдали от родного края, дома, но добрые дела можно делать где угодно.