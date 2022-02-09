Во Львове врачи сделали сложнейшую операцию 7-летней девочке с тяжелыми пороками сердца.

Об этом сообщили в Первом территориальном медицинском объединении Львова. У девочки из Прикарпатья врожденный порок сердца, тетраду Фалло, обнаружили во время УЗИ, когда она была еще в лоне матери.

Во время него в маленьком сердце проявляются сразу четыре порока: клапан легочной артерии сужен, аорта смещена, правый желудочек гипертрофирован, а между ним и левым желудочком – дырочка, через которую смешивается кровь.

Врачи говорят, что половина детишек, рожденных с тетрадой Фалло, не доживают и до 5 лет. Все потому, что порок иногда поздно себя проявляет, это и то время, когда своевременная диагностика может быть решающей.

После рождения к сердечной болезни добавились еще патология почек, мочевого пузыря и кишечная непроходимость. Последнюю устранили благодаря операции на второй день жизни малыша. Починить сердце тогда помешали проблемы с почками: у Ани диагностировали инфекцию.

Девочка жила с больным сердцем все семь лет. Пока другие дети беззаботно забавлялись, она пила лекарства и не имела сил бегать. Аня быстро уставала, вдобавок болезнь замедляла рост: в своем возрасте она весила лишь 17 кг.

— Аня больше всего мечтает стать балериной. Однако танцевать девочке несколько лет не давал сердечный изъян. Эта болезнь не только отдаляла ее от мечты, но и угрожала жизни. Но сейчас это в прошлом, — отметили в больнице.

Когда родители девочки узнали о приезде во Львов благотворительной миссии Novic Cardiac Alliance, они сразу обратились за помощью. Американские кардиохирурги совместно со львовскими коллегами, кардиохирургами детской больницы Первого медобъединения Львова, разработали для Ани программу лечения.

Две недели ей стабилизировали функцию почек, а потом сделали операцию на сердце. Вмешательство прошло успешно. Изъян сердца удалось полностью устранить. Сейчас девочку готовят к выписке.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова