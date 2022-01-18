В Киеве врачи удалили огромную опухоль с орбиты за глазом у 16-летней девочки. Специалистам удалось сохранить зрение подростку.

Об этом сообщили в Национальной детской специализированной больнице Охматдет. Глаз девочки внезапно увеличился, когда ей было 5 лет. С тех пор Лиза с мамой были в больницах Запорожья и Киева, чтобы выяснить причину. Среди вероятных диагнозов звучали почти все, в том числе и опухоль головного мозга.

— Наконец врачам удалось выяснить причину патологии. Это огромная опухоль за глазом в орбите, что более 10 лет мешала полноценной жизни Лизы, — отметили в больнице.

У девочки слезился глаз, падало зрение, а дети часто насмехались над ней. Огромная опухоль в орбите за глазным яблоком распространилась в височную долю головного мозга. Она была как бы “спаяна” со зрительным нервом и мышцами глаза и сильно выдавливала глазное яблоко Лизы. Это создавало визуальную дисгармонию и наносило вред здоровью ребенка.

Родители ребенка обратились в другую клинику, чтобы там удалили эту опухоль. Им предложили дорогостоящую операцию, цена которой семье не подошла. Тогда они через фонд Таблеточки попали в больницу Охматдет, где врачи бесплатно делают сложнейшие операции детям.

Операция была непростой, она длилась 4 часа. Нейрохирург Павел Плавский и детский врач-офтальмолог Леся Лисица сделали доступ со стороны головного мозга, чтобы сохранить функции органа. Им удалось удалить большую часть опухоли. Также специалисты достигли косметического эффекта: после операции глаз со временем примет нормальное положение и будет выглядеть так, будто проблем вообще не было.

В больнице добавили, что Новый год Лиза встречала дома. На прошлой неделе ей уже сняли швы, глаз уже понемногу открывается. Сейчас она хорошо себя чувствует, смеется и благодарит врачей.

Впереди ее еще ждет реабилитация и восстановление функционирования мышц глаза, после чего специалисты определят, нужны ли дополнительные оперативные вмешательства.

Фото: НДСЛ Охматдит