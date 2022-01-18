У Києві лікарі видалили величезну пухлину з орбіти за оком у 16-річної дівчини. Спеціалістам вдалося зберегти зір підлітку.

Про це повідомили у Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит. Око дівчинки раптово збільшилося, коли їй було 5 років. Відтоді Ліза з мамою були у лікарнях Запоріжжя та Києва, щоб з’ясувати причину. Серед ймовірних діагнозів лунало майже все, зокрема й пухлина головного мозку.

– Нарешті лікарям вдалося з’ясувати причину патології. Це величезна пухлина за оком в орбіті, що понад 10 років заважала повноцінному життю Лізи, – зазначили у лікарні.

У дівчинки сльозилося око, падав зір, а діти часто насміхалися з неї. Величезна пухлина в орбіті за очним яблуком поширилася в скроневу долю головного мозку. Вона була ніби “спаяна” із зоровим нервом і м’язами ока та сильно видавлювала очне яблуко Лізи. Це створювало візуальну дисгармонію та завдавало шкоди здоров’ю дитини.

Батьки дитини звернулися в іншу клініку, щоб там видалили цю пухлину. Їм запропонували дороговартісну операцію, ціна якої сім’ї не підійшла. Тоді вони через фонд Таблеточки потрапили у лікарню Охматдит, де лікарі безкоштовно роблять надскладні операції дітям.

Операція була непростою, її проводили 4 години. Нейрохірург Павло Плавський та дитячий лікар-офтальмолог Леся Лисиця зробили доступ з боку головного мозку, щоб зберегти функції органу. Їм вдалося видалити більшу частину пухлини. Також спеціалісти досягли косметичного ефекту: після операції око з часом прийме нормальне положення та виглядатиме так, ніби проблем взагалі не було.

У лікарні додали, що Новий рік Ліза зустрічала вдома. Минулого тижня їй вже зняли шви, око вже потроху відкривається. Нині вона добре почувається, сміється та дякує лікарям.

Попереду її ще чекає реабілітація та відновлення функціонування м’язів ока, після чого спеціалісти визначать, чи потрібні додаткові оперативні втручання.

Фото: НДСЛ Охматдит