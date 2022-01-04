У Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит була проведена унікальна операція з відновлення функції стравоходу маленькій дитині. Без такого втручання малюк в кращому випадку був би приречений на глибоку інвалідність.

У родині із Запорізької області в 2020 році сталася радісна подія — народилася дитина. Але вже в перші дні в пологовому будинку стало зрозуміло: з новонародженим щось не так. Він постійно спав і абсолютно нічого не їв. Це серйозно занепокоїло і батьків, і лікарів. З’ясувалося, що у дитини атрезія, тобто непрохідність стравоходу.

Реанімобілем хлопчика з мамою забрали в реанімацію Запорізької обласної лікарні. Там дитині надавали допомогу і зробили чотири операції. На жаль, вони не принесли бажаного результату. Попереду на дитину чекала трансплантація і практично точно інвалідність.

Тоді сім’я звернулася до хірурга НДСЛ Охматдит, професора Євгена Руденка. Він подарував надію на збереження стравоходу хлопчика. Так малюк потрапив в Охматдит.

– На той момент у дитини був так званий роз’єднаний стравохід: верхня частина виведена на шию, а нижня закінчувалася сліпим кінцем. Харчуватися малюк міг тільки за допомогою гастростоми, – розповів дитячий хірург.

За словами завідувача відділенням торакоабдомінальної хірургії Михайла Сільченка, раніше в подібних випадках робили надскладну операцію, коли замість стравоходу проводили товсту кишку і зшивали її зі шлунком. Але зараз були використані новітні методи, що допомогло зберегти стравохід дитині.

Для цього в Охматдиті виконали 8 таких операцій. За час перебування в лікарні малюк встиг побувати у відділенні хірургії новонароджених, недоношених та дітей раннього грудного віку, відділенні інтенсивної терапії новонароджених дітей та відділенні торакоабдомінальної хірургії.

Команда самовідданих лікарів, медсестер і всього медичного персоналу допомагали на кожному етапі, нерідко жертвуючи своїми вихідними і святами, відпустками і вільними вечорами. Крок за кроком разом з дитиною всі рухалися до мети – зберегти стравохід. І це вдалося!

Мама хлопчика Оксана Бахаєва щиро вдячна хірургам, педіатрам, анестезіологам , медсестрам і санітаркам – всім медичним працівникам, які врятували її сина.

Сьогодні Єсенію 1 рік і 2 місяці. Він непогано стоїть на ногах і з цікавістю пізнає світ. Хлопчика вже виписали з Охматдиту і Новий рік він зустрічав вдома.

Швидше за все, малюк не згадає, де провів перший рік життя, в якій атмосфері робив перший крок. Адже команда Охматдиту зробила все, щоб проблеми зі здоров’ям для Єсенія залишилися в минулому.

Джерело: Охматдит