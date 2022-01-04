В Национальной детской специализированной больнице Охматдет была проведена уникальная операция по восстановлению функции пищевода маленькому ребенку. Без такого вмешательства малыш в лучшем случае был бы обречен на глубокую инвалидность.

В семье из Запорожской области в 2020 году случилось радостное событие — родился ребенок. Но уже в первые дни в роддоме стало понятно: с новорожденным что-то не так. Он постоянно спал и абсолютно ничего не ел. Это всполошило и родителей, и врачей. Выяснилось, что у ребенка атрезия, то есть непроходимость пищевода.

Реанимобилем мальчика с мамой забрали в реанимацию Запорожской областной больницы. Там ребенку оказывали помощь и сделали четыре операции. К сожалению, они не принесли желаемого результата. Впереди ребенка ждала трансплантация и практически точно инвалидность.

Тогда семья обратилась к хирургу НДСБ Охматдет, профессору Евгению Руденко. Он подарил надежду на сохранение пищевода мальчика. Так малыш попал в Охматдет.

— На тот момент у ребенка был так называемый разъединенный пищевод: верхняя часть выведена на шею, а нижняя заканчивалась слепым концом. Питаться малыш мог только с помощью гастростомы, — рассказал детский хирург.

По словам заведующего отделением торакоабдоминальной хирургии Михаила Сильченко, раньше в подобных случаях делали сверхсложную операцию, когда вместо пищевода проводили толстую кишку и сшивали ее с желудком. Но сейчас были использованы новейшие методы, что помогло сохранить пищевод ребенку.

Для этого в Охматдете выполнили 8 операций. За время пребывания в больнице малыш успел побывать в отделении хирургии новорожденных, недоношенных и детей раннего грудного возраста, отделении интенсивной терапии новорожденных детей и отделении торакоабдоминальной хирургии.

Команда самоотверженных врачей, медсестер и всего медицинского персонала помогали на каждом этапе, нередко жертвуя своими выходными и праздниками, отпусками и свободными вечерами. Шаг за шагом вместе с ребенком все двигались к цели — сохранить пищевод. И это удалось!

Мама мальчика Оксана Бахаева искренне благодарна хирургам, педиатрам, анестезиологам, медсестрам и санитаркам — всем медицинским работникам, спасшим ее сына.

Сегодня Есению 1 год и 2 месяца. Он неплохо стоит на ногах и с любопытством познает мир. Мальчика уже выписали из Охматдета и Новый год он встречал дома.

Скорее всего, малыш не вспомнит, где провел первый год жизни, в какой атмосфере делал первый шаг. Ведь команда Охматдета сделала все, чтобы проблемы со здоровьем для Есения остались в прошлом.

Источник: Охматдет