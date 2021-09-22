В больнице Охматдет праздник – выписывают 17-летнего Дмитрия, которому пересадили почку. Это десятый пациент больницы, который получил шанс на жизнь в результате трансплантации органа.

В Охматдете такие операции начали делать с марта 2021 года. Пересадки выполняются в рамках пилотного проекта Минздрава Украины по трансплантации. Поэтому операции полностью финансируются государством.

Донором для Димы стала молодая девушка, которая умерла из-за черепно-мозговой травмы. После того, как врачи констатировали смерть мозга, отец девушки подписал согласие на донорство органов.

Вторая почка досталась 3-летнему ребенку, а сердце получил 43-летний мужчина.

Дмитрий прожил в больнице пять лет на гемодиализе, после того, как вследствие инфекционного заболевания его почки отказались работать. Выход был только один – трансплантация.

Но почки родственников не подходили, а пересадка от неродственного донора была невозможной из-за отсутствия закона. Поэтому первую попытку спасти жизнь ребенку сделали в Беларуси, но орган не прижился.

Сейчас сложности с законодательством позади, и врачи имеют возможность делать операции по трансплантации органов в Украине. И Дима получил вознаграждение за мужественное ожидание.

— Есть жажда работать, — сказал Олег Годик, хирург, делавший операцию. — Это только начало.

В тех, кто нуждается в пересадке, — недостатка нет. Для детей в Украине есть только два отделения с диализом: во Львове и Киеве. И те переполнены.

А врачи Охматдета уже планируют проводить трансплантацию печени. Потребность в этих операциях также велика.

Обычно когда кому-то делают пересадку, в Охматдете все искренне радуются. Наконец кто-то будет дома, будет жить настоящей нормальной жизнью. Дмитрий тепло попрощался с друзьями, с которыми прожил в больнице много лет.

Он пожелал им главного — чтобы вызвали на пересадку.

У Димы осуществилась еще одна мечта: ему подарили спиннинг. И первое, что он сделает, когда вернется на родную Кировоградщину, пойдет на рыбалку.