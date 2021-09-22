У лікарні Охматдит свято – виписують 17-річного Дмитра, якому пересадили нирку. Це десятий пацієнт лікарні, який отримав шанс на життя завдяки трансплантації органа.

В Охматдиті такі операції почали робити з березня 2021 року. Пересадки виконуються в рамках пілотного проекту МОЗ України із трансплантації. Тож операції повністю фінансуються державою.

Доноркою для Діми стала молода дівчина, яка померла через черепно-мозкову травму. Після того, як лікарі констатували смерть мозку, батько дівчини підписав згоду на донорство органів.

Друга нирка дісталася 3-річній дитині, а серце отримав 43-річний чоловік.

Дмитро прожив у лікарні п’ять років на гемодіалізі після того, як внаслідок інфекційного захворювання його нирки відмовилися працювати. Вихід був тільки один – трансплантація.

Та нирки родичів не підходили, а пересадка від неродинного донора була неможливою через відсутність закону. Тому першу спробу врятувати життя дитині зробили у Білорусі, але орган не прижився.

Наразі складнощі із законодавством позаду, і лікарі мають можливість робити операції з трансплантації органів в Україні. І Дмитро отримав винагороду за мужнє чекання.

– Є жага до праці, – сказав Олег Годік, хірург, що робив операцію. – Це лише початок.

Тих, хто потребує пересадки, – не бракує. Для дітей в Україні є лише два відділення з діалізом: у Львові та Києві. І вони переповнені.

А лікарі Охматдиту вже планують проводити трансплантацію печінки. Потреба в цих операціях також велика.

Зазвичай коли комусь роблять пересадку, в Охматдиті всі щиро радіють. Нарешті хтось буде вдома, буде жити справжнім нормальним життям. Дмитро тепло попрощався з друзями, з якими прожив у лікарні багато років.

Він побажав їм головного – щоб викликали на пересадку.

У Діми здійснилась іще одна мрія: йому подарували спінінг. І перше, що він зробить, як повернеться на рідну Кіровоградщину, піде на риболовлю.