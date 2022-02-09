У Львові лікарі зробили надскладну операцію 7-річній дівчинці з важкими вадами серця.

Про це повідомили у Першому територіальному медичному об’єднанні Львова. У дівчинки з Прикарпаття вроджену ваду серця, тетраду Фалло, виявили під час УЗД, коли вона була ще у лоні матері.

Під час неї у малесенькому серці проявляються одразу чотири вади: клапан легеневої артерії звужений, аорта зміщена, правий шлуночок гіпертрофований, а між ним і лівим шлуночком – дірочка, через яку змішується кров.

Лікарі кажуть, що половина з діточок, народжених із тетрадою Фалло, не доживають і до 5 років. Усе тому, що вада інколи запізно себе проявляє, це той час, коли вчасна діагностика може бути вирішальною.

Після народження до серцевої хвороби додалися ще патологія нирок, сечового міхура та кишкова непрохідність. Останню усунули завдяки операції на другий день життя малюка. Полагодити серце тоді завадили проблеми з нирками: в Ані діагностували інфекцію.

Дівчинка жила з хворим серцем усі сім років. Поки інші діти безтурботно бавилися, вона пила ліки та не мала сил бігати. Аня швидко втомлювалася, на додачу хвороба сповільнювала ріст: у свій вік вона важила лише 17 кг.

– Аня понад усе мріє стати балериною. Однак танцювати дівчинці кілька років не давала серцева вада. Ця хвороба не лише віддаляла її від мрій, а й загрожувала життю. Та нині це в минулому, – зазначили у лікарні.

Коли батьки дівчинки дізналися про приїзд до Львова благодійної місії Novic Cardiac Alliance, вони одразу звернулися по допомогу. Американські кардіохірурги спільно з львівськими колегами, кардіохірургами Дитячої лікарні Першого медоб’єднання Львова, розробили для Ані програму лікування.

Два тижні їй стабілізували функцію нирок, а потім зробили операцію на серці. Втручання пройшло успішно. Ваду серця вдалося повністю усунути. Зараз дівчинку готують до виписки.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова