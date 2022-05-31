У НДСЛ Охматдит провели першу трансплантацію кісткового мозку дорослому пацієнту.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

– Нещодавно спеціалісти НДСЛ Охматдит провели першу пересадку кісткового мозку дорослій пацієнтці, яка – через війну – не змогла отримати необхідну допомогу вдома, – зазначили у МОЗ.

29-річна Анастасія з Миколаєва ще у березні мала пройти трансплантацію кісткового мозку, щоб побороти рак. Проте, замість операції та лікування, змушена була виїхати з напівоточеного міста, яке щодня зазнавало нищівних руйнувань від авіаударів.

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З огляду на відсутність авіасполучення з Україною кістковий мозок донора доправили літаком з Німеччини до Польщі, а далі у рекордні терміни вантаж був доставлений в Охматдит.

Завдяки професіоналізму лікарів, участі тих, хто долучився до перевезення донорського кісткового мозку, пацієнтка отримала свій шанс на життя та одужання. Наступні кілька тижнів після операції Анастасія проведе у стерильному боксі, отримуючи необхідне лікування.

У МОЗ також розповіли, що лікарня Охматдит, зважаючи на кількість онкохворих, які потребують високоспеціалізованої допомоги, отримала ліцензію на проведення трансплантації кісткового мозку для дорослих. Відтепер фахівці закладу можуть надавати допомогу онкохворим пацієнтам будь-якого віку.