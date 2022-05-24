Як і в яких умовах довелося виконувати свої професійні обов’язки медичному персоналу Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит в перші три місяці війни співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

Публікація ілюстрована пронизливими монохромними знімками військових буднів героїчних медиків Охматдиту.

– З початку війни наша лікарня стала госпіталем і для дітей, і для дорослих. Робота в умовах воєнного стану ні на хвилину не зупинялася навіть, коли на околицях Києва відбувалися активні бойові дії, а саме місто піддавалося обстрілам.

Повідомляється, що на території Охматдиту були організовані бомбосховища, де медики продовжували надавати допомогу дітям. Також з маленькими пацієнтами працювали психологи. Крім цього, щоб їх втішити, сюди навідувалися лікарняні клоуни.

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У перші дні війни в новому корпусі лікарні організували відділення екстреної медичної допомоги. Саме туди надходили поранені. Також фахівці клініки надавали медичну допомогу хворим з іншими патологіями, захворюваннями і травмами.

За цей час в Охматдиті пройшли лікування десятки пацієнтів з пораненнями, отриманими в результаті війни: це вогнепальні, мінно-вибухові, осколкові поранення, контузії.

Госпіталь, виїзні консультації та гуманітарний хаб: як працював Охматдит у перші три місяці війни / 6 зображень

Найменшому пораненому пацієнту був один місяць, найстаршому – 83 роки. Найкоротший час від моменту надходження пораненого до лікарні, проведення діагностики, аналізів, постановки діагнозу до взяття пацієнта в операційну становив 13 хвилин. Це рекордний результат.

Завдяки волонтерам, громадським організаціям та благодійникам Охматдит був забезпечений всім необхідним та мав змогу повноцінно функціонувати. Лікарня стала гуманітарним хабом, співробітники якого приймали, сортували та перенаправляли гуманітарну допомогу в інші установи.

За цей період консультативно-діагностична поліклініка НДСЛ Охматдит провела сім виїзних консультацій на деокупованих територіях. Були обстежені діти, які перебували під російською окупацією.

Щоб підтримати моральний дух пацієнтів, лікарів і співробітників, в Охматдиті були організовані щотижневі патріотичні концерти за участю українських зірок, а також Дні краси.

Фахівці Охматдиту продовжують самовіддано працювати заради збереження життя і здоров’я українців. Наразі лікарня відновила прийом планових хворих.

Джерело: Охматдит

Фото: Олександр Глядєлов