Как и в каких условиях пришлось выполнять свои профессиональные обязанности медицинскому персоналу Национальной детской специализированной больницы Охматдет в первые три месяца войны сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

Публикация иллюстрирована пронзительными монохромными снимками военных будней героических медиков Охматдета.

— С начала войны наша больница стала госпиталем и для детей, и для взрослых. Работа в условиях военного положения ни на минуту не останавливалась даже, когда на окраинах Киева происходили активные боевые действия, а сам город подвергался обстрелам.

Сообщается, что на территории Охматдета были организованы бомбоубежища, где медики продолжали оказывать помощь детям. Также с маленькими пациентами работали психологи. Кроме этого, чтобы их утешить, сюда наведывались больничные клоуны.

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В первые дни войны в новом корпусе больницы организовали отделение экстренной медицинской помощи. Именно туда поступали раненые. Также специалисты клиники оказывали медицинскую помощь больным с другими патологиями, заболеваниями и травмами.

За это время в Охматдете прошли лечение десятки пациентов с ранениями, полученными в результате войны: это огнестрельные, минно-взрывные, осколочные ранения, контузии.

Госпиталь, выездные консультации и гуманитарный хаб: как работал Охматдет в первые три месяца войны / 6 images

Самому маленькому раненому пациенту был один месяц, самому старшему — 83 года. Кратчайшие время от момента поступления раненого в больницу, проведения диагностики, анализов, постановки диагноза до взятия пациента в операционную составляло 13 минут. Это рекордный результат.

Благодаря волонтерам, общественным организациям и благотворителям Охматдет был обеспечен всем необходимым и мог полноценно функционировать. Больница стала гуманитарным хабом, сотрудники которого принимали, сортировали и перенаправляли гуманитарную помощь в другие учреждения.

За этот период консультативно-диагностическая поликлиника НДСБ Охматдет провела семь выездных консультаций на деоккупированных территориях. Были обследованы дети, которые находились под российской оккупацией.

Чтобы поддержать моральный дух пациентов, врачей и сотрудников, в Охматдете были организованы еженедельные патриотические концерты с участием украинских звезд, а также Дни красоты.

Специалисты Охматдета продолжают самоотверженно работать ради сохранения жизни и здоровья украинцев. Сейчас больница возобновила прием плановых больных.

Источник: Охматдет

Фото: Александр Гляделов