Специалисты Львовской областной детской клинической больницы Охматдет стабилизируют состояние двухмесячного ребенка для его дальнейшей транспортировки в одну из клиник Германии. Малыш появился на свет раньше срока с тяжелыми патологиями развития.

Об этом сотрудники Охматдета сообщили на своей странице в Facebook.

— Ехать почти тысячу километров, даже если это не совсем безопасно, но однозначно стоит ради спасения ребенка, — выразили уверенность они. ️

И объяснили, что на днях выездная неонатологическая бригада неотложной медицинской помощи и интенсивной терапии Охматдета привезла из Полтавы двухмесячного Тимофея, рожденного преждевременно с тяжелыми пороками развития.

Сообщается, что медики анестезиологического отделения одного из медучреждений Полтавщины обратились к коллегам в Охматдете с просьбой перевести во Львов малыша, который родился 20 марта на 33 неделе беременности мамы.

У мальчика выявлены тяжелые врожденные пороки развития. В частности, атрезия тонкого кишечника, разлитый перитонит, сепсис, двусторонняя пневмония, метаболическое поражение ЦНС тяжелой степени, отек головного мозга, анемия тяжелой степени и тому подобное.

Требовалось стабилизировать состояние ребенка для последующей транспортировки в одну из клиник Германии.

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Медики выражают искреннюю признательность Максиму Козицкому и Департаменту здравоохранения Львовской ОВА за содействие в предоставлении топлива для транспортировки ребенка.

Отдельная благодарность коллегам, которые преодолели этот путь.

Сегодня состояние мальчика стабилизируют профессионалы отделения анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных.

Источник: Охматдет Львов