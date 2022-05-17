Фахівці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит стабілізують стан двомісячної дитини для її подальшого транспортування в одну з клінік Німеччини. Малюк з’явився на світ раніше терміну з важкими патологіями розвитку.

Про це співробітники Охматдиту Львова повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Їхати майже тисячу кілометрів, навіть якщо це не зовсім безпечно, але однозначно варто заради порятунку дитини, – висловили впевненість вони. ️

І пояснили, що днями виїзна неонатологічна бригада невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії Охматдиту привезла з Полтави двомісячного Тимофія, народженого передчасно з важкими вадами розвитку.

Повідомляється, що медики анестезіологічного відділення одного з медзакладів Полтави звернулися до колег в Охматдиті з проханням перевести до Львова малюка, який народився 20 березня на 33 тижні вагітності мами.

У хлопчика виявлені важкі вроджені вади розвитку. Зокрема, атрезія тонкого кишечнику, розлитий перитоніт, сепсис, двостороння пневмонія, метаболічне ураження ЦНС тяжкого ступеня, набряк головного мозку, анемія тяжкого ступеня тощо.

Потрібно стабілізувати стан дитини для подальшого транспортування в одну з клінік Німеччини.

Медики висловлюють щиру вдячність Максиму Козицькому та Департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА за сприяння у наданні палива для транспортування дитини.

Окрема подяка колегам, які подолали цей шлях.

Сьогодні стан хлопчика стабілізують професіонали відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених.

Джерело: Охматдит Львов