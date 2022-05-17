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Діагностика та хірургія: як отримати безкоштовне лікування онкохворим в Україні

17 Травня 2022, 13:00
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
обстеження, онкологія
Джерело: Depositphotos

Під час війни в Україні продовжує працювати Програма медичних гарантій, тому пацієнти з онкологією можуть безоплатно отримувати лікування.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які безкоштовні послуги може отримати пацієнт з онкологією в умовах війни.

Програма медичних гарантій покриває всі найважливіші види медичної допомоги на кожному етапі лікування:

  • Діагностика – йдеться про лабораторні аналізи та інструментальні дослідження в амбулаторних і стаціонарних умовах.
  • Хіміотерапія. Пацієнт із підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення має право на інтенсивну терапію, кисневу підтримку, знеболення.
  • Радіологічне лікування. Пацієнт має право на проведення променевої терапії, супровідну медикаментозну терапію, інтенсивну терапію, кисневу підтримку тощо.
  • Лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань.
  • Хірургія.
  • Ліки. Пацієнти з онкологією можуть безоплатно отримувати у медичному закладі дороговартісні препарати, які закуповує держава.
  • Інші медичні послуги. Під час ремісії подальший супровід пацієнта безкоштовний.

Отримати медичну допомогу безоплатно можна за направленням лікаря. Якщо у пацієнта є встановлений діагноз, до лікаря він звертається без направлення.

Попри війну, більшість онкоцентрів країни працюють у штатному режимі. Актуальна інформація про роботу онкоцентрів та контактні телефони для пацієнтів – за посиланням.

Наразі пацієнт може обрати заклад, де отримувати послуги, незалежно від місця реєстрації чи фактичного перебування. Знайти потрібний заклад можна, звернувшись до контакт-центру НСЗУ Національна служба здоров’я України: 16-77.

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Джерело
МОЗ
Теги
МОЗ України, Онкологія, онкохворі
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