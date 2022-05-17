Під час війни в Україні продовжує працювати Програма медичних гарантій, тому пацієнти з онкологією можуть безоплатно отримувати лікування.

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які безкоштовні послуги може отримати пацієнт з онкологією в умовах війни.

Програма медичних гарантій покриває всі найважливіші види медичної допомоги на кожному етапі лікування:

Діагностика – йдеться про лабораторні аналізи та інструментальні дослідження в амбулаторних і стаціонарних умовах.

– йдеться про лабораторні аналізи та інструментальні дослідження в амбулаторних і стаціонарних умовах. Хіміотерапія. Пацієнт із підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення має право на інтенсивну терапію, кисневу підтримку, знеболення.

Пацієнт із підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення має право на інтенсивну терапію, кисневу підтримку, знеболення. Радіологічне лікування . Пацієнт має право на проведення променевої терапії, супровідну медикаментозну терапію, інтенсивну терапію, кисневу підтримку тощо.

. Пацієнт має право на проведення променевої терапії, супровідну медикаментозну терапію, інтенсивну терапію, кисневу підтримку тощо. Лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань .

. Хірургія .

. Ліки. Пацієнти з онкологією можуть безоплатно отримувати у медичному закладі дороговартісні препарати, які закуповує держава.

Пацієнти з онкологією можуть безоплатно отримувати у медичному закладі дороговартісні препарати, які закуповує держава. Інші медичні послуги. Під час ремісії подальший супровід пацієнта безкоштовний.

Отримати медичну допомогу безоплатно можна за направленням лікаря. Якщо у пацієнта є встановлений діагноз, до лікаря він звертається без направлення.

Попри війну, більшість онкоцентрів країни працюють у штатному режимі. Актуальна інформація про роботу онкоцентрів та контактні телефони для пацієнтів – за посиланням.

Наразі пацієнт може обрати заклад, де отримувати послуги, незалежно від місця реєстрації чи фактичного перебування. Знайти потрібний заклад можна, звернувшись до контакт-центру НСЗУ Національна служба здоров’я України: 16-77.