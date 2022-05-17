Під час війни в Україні продовжує працювати Програма медичних гарантій, тому пацієнти з онкологією можуть безоплатно отримувати лікування.
У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які безкоштовні послуги може отримати пацієнт з онкологією в умовах війни.
Програма медичних гарантій покриває всі найважливіші види медичної допомоги на кожному етапі лікування:
- Діагностика – йдеться про лабораторні аналізи та інструментальні дослідження в амбулаторних і стаціонарних умовах.
- Хіміотерапія. Пацієнт із підтвердженим діагнозом злоякісного новоутворення має право на інтенсивну терапію, кисневу підтримку, знеболення.
- Радіологічне лікування. Пацієнт має право на проведення променевої терапії, супровідну медикаментозну терапію, інтенсивну терапію, кисневу підтримку тощо.
- Лікування гематологічних та онкогематологічних захворювань.
- Хірургія.
- Ліки. Пацієнти з онкологією можуть безоплатно отримувати у медичному закладі дороговартісні препарати, які закуповує держава.
- Інші медичні послуги. Під час ремісії подальший супровід пацієнта безкоштовний.
Отримати медичну допомогу безоплатно можна за направленням лікаря. Якщо у пацієнта є встановлений діагноз, до лікаря він звертається без направлення.
Попри війну, більшість онкоцентрів країни працюють у штатному режимі. Актуальна інформація про роботу онкоцентрів та контактні телефони для пацієнтів – за посиланням.
Наразі пацієнт може обрати заклад, де отримувати послуги, незалежно від місця реєстрації чи фактичного перебування. Знайти потрібний заклад можна, звернувшись до контакт-центру НСЗУ Національна служба здоров’я України: 16-77.