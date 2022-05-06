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Онкоскринінг: як безкоштовно зробити мамографію в Україні

6 Травня 2022, 10:21
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
мамографія
Джерело: Depositphotos

Під час війни медичні заклади продовжують працювати і надавати допомогу пацієнтам. Зазвичай мамографію грудних залоз призначають жінкам після 40 років.

В Національній службі здоров’я України повідомили, що обстеження можна пройти в медичних закладах , які уклали договір з нею на пакет Мамографія.

За потреби жінки до 40 років можуть зробити мамографію в поліклініках, які надають амбулаторну допомогу та мають необхідне обладнання.

Як безкоштовно зробити мамографію 

  • потрібно мати направлення від сімейного лікаря чи вузького спеціаліста;
  • із направленням від лікаря потрібно прийти в медичний заклад, який надає послуги за пакетом Мамографія. Адресу закладу підкаже оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

У НСЗУ уточнили, що у послугу мамографії входить консультація, рентгенографічне дослідження молочних залоз у двох проекціях, аналіз та опис результатів, запис результатів на цифровий носій.

Перед візитом можна зателефонувати в обраний медзаклад для проведення обстеження, щоб уточнити, чи є там необхідне обладнання і фахівці. Контакти всіх медичних закладів є у відкритому доступі на їхніх вебсайтах чи сторінках місцевої влади.

Нагадаємо, що мамографія – це рентгенівське обстеження молочних залоз. За допомогою цього методу можна виявити рак грудей на ранній стадії, навіть ті пухлини, які не вдається виявити лікаря пальпацією. Повністю виключити злоякісність можна тільки в результаті проведення біопсії.

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Війна в Україні, НСЗУ
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