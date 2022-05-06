Во время войны медицинские учреждения продолжают работать и оказывать помощь пациентам. Обычно маммографию грудных желез назначают женщинам после 40 лет.

В Национальной службе здоровья Украины сообщили, что обследование можно пройти в медицинских учреждениях, которые заключили договор с ней на пакет Маммография.

При необходимости женщины до 40 лет могут сделать маммографию в поликлиниках, которые оказывают амбулаторную помощь и имеют необходимое оборудование.

Как бесплатно сделать маммографию

нужно иметь направление от семейного врача или узкого специалиста;

с направлением от врача нужно прийти в медицинское учреждение, которое предоставляет услуги по пакету маммография. Адрес заведения подскажет оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

В НСЗУ уточнили, что в услугу маммографии входит консультация, рентгенографическое исследование молочных желез в двух проекциях, анализ и описание результатов, запись результатов на цифровой носитель.

Перед визитом можно позвонить в выбранное медучреждение для проведения обследования, чтобы уточнить, есть ли там необходимое оборудование и специалисты. Контакты всех медицинских учреждений есть в открытом доступе на их вебсайтах или страницах местных властей.

Напомним, что маммография — это рентгеновское обследование молочных желез. С помощью этого метода можно выявить рак груди на ранней стадии, даже те опухоли, которые не удается обнаружить пальпацией врача. Полностью исключить злокачественность можно только в результате проведения биопсии.