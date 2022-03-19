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Все украинцы могут консультироваться у врачей онлайн бесплатно — Helsi

19 марта 2022, 20:04
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
направление врача
Источник: Depositphotos

В Helsi обновили сервис онлайн-консультаций для всех украинцев.

Консультации проводят врачи всех специальностей государственных и частных медучреждений. Все врачи зарегистрированы в Национальной системе ЕСОЗ, их данные и квалификация подтверждены Минздравом.

Все онлайн-консультации бесплатны, даже если врачи практикуются в частных клиниках.

Направление к узкому специалисту не требуется.
Не требуется подписанная декларация. К врачу можно обращаться независимо от места его расположения.

К сервису ежедневно присоединяются врачи со всей Украины, даже те, которые сейчас находятся за границей.

У всех специалистов индивидуальные графики онлайн-приема. Просмотр расписания можно на странице каждого врача.

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Как это работает?

  • Переходите по ссылке и выбираете врача нужной специальности
  • Выбираете удобный день и время
  • И все. Ждите выбранного времени

После консультации вы сможете просмотреть детали приема в кабинете Helsi .

Источник: Helsi

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