В Helsi обновили сервис онлайн-консультаций для всех украинцев.

Консультации проводят врачи всех специальностей государственных и частных медучреждений. Все врачи зарегистрированы в Национальной системе ЕСОЗ, их данные и квалификация подтверждены Минздравом.

Все онлайн-консультации бесплатны, даже если врачи практикуются в частных клиниках.

Направление к узкому специалисту не требуется.

Не требуется подписанная декларация. К врачу можно обращаться независимо от места его расположения.

К сервису ежедневно присоединяются врачи со всей Украины, даже те, которые сейчас находятся за границей.

У всех специалистов индивидуальные графики онлайн-приема. Просмотр расписания можно на странице каждого врача.

Как это работает?

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Выбираете удобный день и время

И все. Ждите выбранного времени

После консультации вы сможете просмотреть детали приема в кабинете Helsi .

Источник: Helsi