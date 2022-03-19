В Helsi обновили сервис онлайн-консультаций для всех украинцев.
Консультации проводят врачи всех специальностей государственных и частных медучреждений. Все врачи зарегистрированы в Национальной системе ЕСОЗ, их данные и квалификация подтверждены Минздравом.
Все онлайн-консультации бесплатны, даже если врачи практикуются в частных клиниках.
Направление к узкому специалисту не требуется.
Не требуется подписанная декларация. К врачу можно обращаться независимо от места его расположения.
К сервису ежедневно присоединяются врачи со всей Украины, даже те, которые сейчас находятся за границей.
У всех специалистов индивидуальные графики онлайн-приема. Просмотр расписания можно на странице каждого врача.
Как это работает?
- Переходите по ссылке и выбираете врача нужной специальности
- Выбираете удобный день и время
- И все. Ждите выбранного времени
После консультации вы сможете просмотреть детали приема в кабинете Helsi .
Источник: Helsi