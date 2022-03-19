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Всі українці можуть консультуватися у лікарів онлайн безкоштовно – Helsi

19 Березня 2022, 20:04
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
направление врача
Джерело: Depositphotos

В Helsi оновили сервіс онлайн-консультації лікарів для всіх українців.

Консультації проводять лікарі всіх спеціальностей державних і приватних медзакладів. Усі фахівці зареєстровані в Національній системі ЕСОЗ, їхні дані та кваліфікація підтверджені МОЗ.

Усі онлайн-консультації безкоштовні, навіть якщо лікарі практикують у приватних клініках.

Направлення до вузького спеціаліста  не потрібне.
Не потрібна підписана декларація. До лікаря можна звертатися незалежно від місця його розташування.

До cервісу щодня доєднуються лікарі зі всієї України, навіть ті, які зараз перебувають закордоном.

В усіх фахівців індивідуальні графіки онлайн-прийому. Переглянути розклад можна на сторінці кожного лікаря.

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Як це працює?

  •  Переходите за посиланням та обираєте лікаря потрібної спеціальності
  • Обираєте зручний день та час
  • І все. Чекаєте обраного часу

Після консультації ви зможете переглянути деталі прийому в кабінеті Helsi .

Джерело: Helsi

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