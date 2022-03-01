У Telegram-каналі створено групу для підтримки зв’язку між лікарями та пацієнтами – Медицина для всіх!

У ній зареєстровано вже більше 35 тис. користувачів.

Посилання – https://t.me/+5zS4Hd4pVqA5Y2My

Люди, які потребують термінової консультації лікаря, мають додатися в цю групу, де також є десятки медичних фахівців клініки Добробут та інші лікарі.

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Як користуватися чатом:

1. Лікарі підписуються з хештегом, наприклад: #сімейнийлікар, #акушергінеколог, #уролог

2. Пацієнти по хештегу мають можливість знайти лікаря та поставити питання. Якщо пацієнт не знає, який лікар потрібен, є можливість написати своє питання у загальній групі

3. Лікарі відповідають пацієнтам у приватні повідомлення

Долучайтеся!

Сьогодні стає менше тривожних розладів, панічних атак, наслідків стресу. На перше місце виходять скарги на болі в хребті, невралгії, ішіас – все, що виникає від незручних поз під час сну, тривалого та незручного перебування в одній позі, пише лікар. Є також наслідки переохолодження, у вигляді загострення хронічних патологій (пієлоцистити та ін).

Джерело: Telegram