Як зрозуміти, що у людини підскочив тиск? Чим їй зарадити в домашніх умовах? Чого у жодному разі не можна робити у такій ситуації? На ці запитання Фактам ICTV відповіла терапевтка загальної практики, сімейна лікарка Людмила Сердюк.

– Перш за все потрібно розуміти, що підвищений тиск не має якихось виражених симптомів, які можуть бути помітні сторонньому оку, – каже лікар.

Єдине, що може вказати на артеріальний тиск, який різко підскочив, це скарги самої людини на раптове погіршення самопочуття.

До клінічних симптомів підвищеного артеріального тиску відносять:

головний біль в потиличній частині;

запаморочення;

слабкість;

пітливість;

задишку при спокійній ходьбі;

прискорене серцебиття;

миготливі чорні цятки перед очима.

Зовнішні ознаки підвищеного тиску однакові у чоловіків і жінок. А різна симптоматика залежить від динаміки підвищення тиску.

Як ефективно знизити тиск у домашніх умовах

Якщо з тих або інших причин відвідати лікаря не виходить, є кілька способів полегшити стан людини з підвищеним тиском. З них можна вибрати найбільш для неї комфортний і прийнятний. Також рекомендується поєднувати кілька прийомів одразу.

Отже, якщо тиск різко підскочив, слід обрати максимально зручне положення, послабити тугі місця на одязі, закрити очі.

При цьому рекомендується:

глибоко дихати, чергуючи дуже глибокі вдихи з такими ж протяжними видихами;

затримувати дихання на стільки, наскільки можна;

опустити ноги в гарячу воду на 10 хвилин;

зробити прохолодну ванну, щоб охолодити тіло та знизити тим самим частоту пульсу;

випити чай з м’ятою або мелісою;

зробити компрес з яблучним оцтом;

накапати валер’янки або корвалолу;

постаратися максимально відволіктися від поточних справ.

За словами Людмили Сердюк, жарти з артеріальним тиском погані. У тому сенсі, що в жодному разі не слід ігнорувати його симптоми. Необхідно обов’язково звернутися до лікаря, який визначить природу вашого тиску і призначить відповідне лікування.