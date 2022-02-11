Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Консультація

Зовнішні ознаки гіпертонії і перша допомога при високому тиску в домашніх умовах

11 Лютого 2022, 19:34
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
давление
Джерело: Depositphotos

Як зрозуміти, що у людини підскочив тиск? Чим їй зарадити в домашніх умовах? Чого у жодному разі не можна робити у такій ситуації? На ці запитання Фактам ICTV відповіла терапевтка загальної практики, сімейна лікарка Людмила Сердюк.

– Перш за все потрібно розуміти, що підвищений тиск не має якихось виражених симптомів, які можуть бути помітні сторонньому оку, – каже лікар.

Єдине, що може вказати на артеріальний тиск, який різко підскочив, це скарги самої людини на раптове погіршення самопочуття.

До клінічних симптомів підвищеного артеріального тиску відносять:

  • головний біль в потиличній частині;
  • запаморочення;
  • слабкість;
  • пітливість;
  • задишку при спокійній ходьбі;
  • прискорене серцебиття;
  • миготливі чорні цятки перед очима.

Зовнішні ознаки підвищеного тиску однакові у чоловіків і жінок. А різна симптоматика залежить від динаміки підвищення тиску.

Як ефективно знизити тиск у домашніх умовах

Якщо з тих або інших причин відвідати лікаря не виходить, є кілька способів полегшити стан людини з підвищеним тиском. З них можна вибрати найбільш для неї комфортний і прийнятний. Також рекомендується поєднувати кілька прийомів одразу.

Отже, якщо тиск різко підскочив, слід обрати максимально зручне положення, послабити тугі місця на одязі, закрити очі.

При цьому рекомендується:

  • глибоко дихати, чергуючи дуже глибокі вдихи з такими ж протяжними видихами;
  • затримувати дихання на стільки, наскільки можна;
  • опустити ноги в гарячу воду на 10 хвилин;
  • зробити прохолодну ванну, щоб охолодити тіло та знизити тим самим частоту пульсу;
  • випити чай з м’ятою або мелісою;
  • зробити компрес з яблучним оцтом;
  • накапати валер’янки або корвалолу;
  • постаратися максимально відволіктися від поточних справ.
Читайте також:
давлениеСимптоми гіпертонії: чому так важливо лікувати підвищений кров’яний тиск

За словами Людмили Сердюк, жарти з артеріальним тиском погані. У тому сенсі, що в жодному разі не слід ігнорувати його симптоми. Необхідно обов’язково звернутися до лікаря, який визначить природу вашого тиску і призначить відповідне лікування.

Теги
поради лікаря
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь