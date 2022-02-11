Як зрозуміти, що у людини підскочив тиск? Чим їй зарадити в домашніх умовах? Чого у жодному разі не можна робити у такій ситуації? На ці запитання Фактам ICTV відповіла терапевтка загальної практики, сімейна лікарка Людмила Сердюк.
– Перш за все потрібно розуміти, що підвищений тиск не має якихось виражених симптомів, які можуть бути помітні сторонньому оку, – каже лікар.
Єдине, що може вказати на артеріальний тиск, який різко підскочив, це скарги самої людини на раптове погіршення самопочуття.
До клінічних симптомів підвищеного артеріального тиску відносять:
- головний біль в потиличній частині;
- запаморочення;
- слабкість;
- пітливість;
- задишку при спокійній ходьбі;
- прискорене серцебиття;
- миготливі чорні цятки перед очима.
Зовнішні ознаки підвищеного тиску однакові у чоловіків і жінок. А різна симптоматика залежить від динаміки підвищення тиску.
Як ефективно знизити тиск у домашніх умовах
Якщо з тих або інших причин відвідати лікаря не виходить, є кілька способів полегшити стан людини з підвищеним тиском. З них можна вибрати найбільш для неї комфортний і прийнятний. Також рекомендується поєднувати кілька прийомів одразу.
Отже, якщо тиск різко підскочив, слід обрати максимально зручне положення, послабити тугі місця на одязі, закрити очі.
При цьому рекомендується:
- глибоко дихати, чергуючи дуже глибокі вдихи з такими ж протяжними видихами;
- затримувати дихання на стільки, наскільки можна;
- опустити ноги в гарячу воду на 10 хвилин;
- зробити прохолодну ванну, щоб охолодити тіло та знизити тим самим частоту пульсу;
- випити чай з м’ятою або мелісою;
- зробити компрес з яблучним оцтом;
- накапати валер’янки або корвалолу;
- постаратися максимально відволіктися від поточних справ.
За словами Людмили Сердюк, жарти з артеріальним тиском погані. У тому сенсі, що в жодному разі не слід ігнорувати його симптоми. Необхідно обов’язково звернутися до лікаря, який визначить природу вашого тиску і призначить відповідне лікування.