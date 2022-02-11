Как понять, что у человека подскочило давление? Чем ему можно помочь в домашних условиях? Чего ни в коем случае нельзя делать в такой ситуации? На эти вопросы Фактам ICTV ответила терапевт общей практики, семейный врач Людмила Сердюк.
— Прежде всего нужно понимать, что повышенное давление не имеет каких-то выраженных симптомов, которые могут быть заметны постороннему глазу, — говорит врач.
Единственное, что может указать на резко подскочившее артериальное давление, это жалобы самого человека на внезапное ухудшение самочувствия.
К клиническим симптомам повышенного артериального давления относят:
- головную боль в затылочной части;
- головокружение;
- слабость;
- потливость;
- одышку при спокойной ходьбе;
- учащенное сердцебиение;
- мелькающие перед глазами черные точки.
Внешние признаки повышенного давления одинаковы у мужчин и женщин. А разная симптоматика зависит от динамики повышения давления.
Как эффективно снизить давление в домашних условиях
Если по тем или иным причинам посетить врача не получается, есть несколько способов облегчить состояние человека с повышенным давлением. Из них можно выбрать наиболее для него комфортный и приемлемый. Также рекомендуется сочетать несколько приемов сразу.
Итак, если давление резко подскочило, следует принять максимально удобное положение, ослабить тугие места на одежде, закрыть глаза.
При этом рекомендуется:
- глубоко дышать, чередуя очень глубокие вдохи с такими же протяжными выдохами;
- задерживать дыхание на столько, сколько можно;
- опустить ноги в горячую воду на 10 минут;
- сделать прохладную ванну, чтобы охладить тело и снизить тем самым частоту пульса;
- выпить чай с мятой или мелиссой;
- сделать компресс с яблочным уксусом;
- накапать валерьянки или корвалола;
- постараться максимально отвлечься от текущих дел.
По словам Людмилы Сердюк, шутки с артериальным давлением плохи. В том смысле, что ни в коем случае не следует игнорировать его симптомы. Необходимо в обязательном порядке показаться врачу, который определит природу вашего давления и назначит соответствующее лечение.