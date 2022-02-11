Как понять, что у человека подскочило давление? Чем ему можно помочь в домашних условиях? Чего ни в коем случае нельзя делать в такой ситуации? На эти вопросы Фактам ICTV ответила терапевт общей практики, семейный врач Людмила Сердюк.

— Прежде всего нужно понимать, что повышенное давление не имеет каких-то выраженных симптомов, которые могут быть заметны постороннему глазу, — говорит врач.

Единственное, что может указать на резко подскочившее артериальное давление, это жалобы самого человека на внезапное ухудшение самочувствия.

К клиническим симптомам повышенного артериального давления относят:

головную боль в затылочной части;

головокружение;

слабость;

потливость;

одышку при спокойной ходьбе;

учащенное сердцебиение;

мелькающие перед глазами черные точки.

Внешние признаки повышенного давления одинаковы у мужчин и женщин. А разная симптоматика зависит от динамики повышения давления.

Как эффективно снизить давление в домашних условиях

Если по тем или иным причинам посетить врача не получается, есть несколько способов облегчить состояние человека с повышенным давлением. Из них можно выбрать наиболее для него комфортный и приемлемый. Также рекомендуется сочетать несколько приемов сразу.

Итак, если давление резко подскочило, следует принять максимально удобное положение, ослабить тугие места на одежде, закрыть глаза.

При этом рекомендуется:

глубоко дышать, чередуя очень глубокие вдохи с такими же протяжными выдохами;

задерживать дыхание на столько, сколько можно;

опустить ноги в горячую воду на 10 минут;

сделать прохладную ванну, чтобы охладить тело и снизить тем самым частоту пульса;

выпить чай с мятой или мелиссой;

сделать компресс с яблочным уксусом;

накапать валерьянки или корвалола;

постараться максимально отвлечься от текущих дел.

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По словам Людмилы Сердюк, шутки с артериальным давлением плохи. В том смысле, что ни в коем случае не следует игнорировать его симптомы. Необходимо в обязательном порядке показаться врачу, который определит природу вашего давления и назначит соответствующее лечение.