Високий кров’яний тиск (або гіпертонія) рідко проявляється помітними симптомами. Але якщо його не лікувати, це збільшує ризик появи серйозних проблем, таких як серцеві напади та інсульти.

Артеріальний тиск записується двома числами:

систолічний тиск (більше число) – це сила, з якою ваше серце качає кров по тілу

діастолічний тиск (менше число) – це опір кровотоку в кровоносних судинах.

Обидва показники вимірюються в міліметрах ртутного стовпа (мм рт. ст.).

Що є патологія і норма:

високим кров’яний тиск вважається 140/90 мм рт. ст. або вище (або 150/90 мм рт. ст. або вище, якщо вам більше 80 років)

ідеальним артеріальним тиском зазвичай вважається від 90/60 мм рт. ст. до 120/80 мм рт. ст.

Показання артеріального тиску від 120/80 до 140/90 мм рт. ст. можуть означати, що ви схильні до ризику розвитку високого кров’яного тиску.

Артеріальний тиск у всіх буде трохи різним. Те, що для вас вважається низьким або високим, може бути нормальним для когось іншого.

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Що провокує гіпертонію

Якщо у вас занадто високий кров’яний тиск, це створює додаткове навантаження на кровоносні судини, серце та інші органи, такі як мозок, нирки та очі.

Постійний високий кров’яний тиск може збільшити ризик ряду серйозних і потенційно небезпечних для життя станів, таких як:

хвороба серця

серцеві напади

серцева недостатність

захворювання периферичних артерій

аневризми аорти

хвороба нирок

судинна деменція

Якщо у вас високий кров’яний тиск, навіть невелике його зниження може допомогти знизити ризик цих захворювань.

Фактори ризику

Не завжди ясно, що саме викликає високий кров’яний тиск, але абсолютно доведені фактори, які це провокують:

надлишкова вага

занадто багато солі в раціоні

недостатньо фруктів і овочів

недостатньо фізичних вправ

занадто багато алкоголю або кави (або інших напоїв на основі кофеїну)

куріння

недосипання

вік старше 65 років

спадковий ризик

Внесення змін у спосіб життя іноді може допомогти знизити ваші шанси на підвищення артеріального тиску і допомогти знизити, якщо воно вже високе.

Джерело: NHS